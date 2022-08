"Lewandowski i dwóch innych" - tak będzie wyglądał atak Barcelony w przyszłym sezonie - przekonuje kanał madryckiego dziennika sportowego. To znaczy, że pozycja Polaka w podstawowej jedenastce Xaviego Hernandeza jest bezdyskusyjna. Pozostałych siedmiu graczy ofensywnych ma rywalizować o dwa miejsca na skrzydłach. A właściwie pięciu, bo Memphis Depay prawdopodobnie zostanie sprzedany, a Martin Braithwaite oddany za darmo.

Pięciu chętnych do wsparcia Lewandowskiego

Raphinha, Ousman Dembele, Ansu Fati, Ferran Torres i Pierre-Emerick Aubameyang - to są kandydaci do gry na skrzydłach u Xaviego Hernandeza. Ostatni może grać także na środku ataku. Rywalizacja ma być siłą klubu z Camp Nou, który chce wrócić do czołówki europejskiej.

"Rolą Lewandowskiego jest rzucić wyzwanie Karimowi Benzemie z Realu Madryt - królowi strzelców La Liga i Champions League" - mówili komentatorzy MarcaTV. 34-letni Francuz zaliczył właśnie sezon życia. Był liderem najlepszej drużyny w Hiszpanii i Europie. Barcelona z Lewandowskim aspiruje do pozycji Królewskich. Komentatorze kanału Barcelony uważają, że wyścig na gole między Polakiem i Francuzem będzie ozdobą La Liga.

Czy transfer Lewandowskiego zmieni La Liga?

"W ostatnich latach liga hiszpańska traciła gwiazdy. Wspaniale, że przychodzi do niej jeden z trzech najlepszych środkowych napastników na świecie" - mówili dziennikarze MarcaTV. Jeden z nich postawił, że Lewandowski zdobędzie w Primera Division 23 bramki. Inny, że 31. Ten drugi wynik byłby lepszy niż miał Benzema w poprzednich rozgrywkach (27).

"Robert Lewandowski to najważniejszy transfer tego lata nie tylko w Barcelonie, nie tylko w La Liga, ale w całej Europie. Porównałbym z nim tylko dwa inne wydarzenia: Kylian Mbappe przedłużający kontrakt z PSG i Erling Haaland przechodzący do Manchesteru City" - mówił komentator MarcaTV.

