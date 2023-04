Te zarobki są dość zaskakujące, bowiem zdaniem "Mundo Deportivo" Lionel Messi miałby zarabiać po powrocie do FC Barcelona kwotę wyższą od obecnych gaży Roberta Lewandowskiego o... jedno euro. To pewien symboliczny gest, na jaki chce się zdecydować kataloński klub, bowiem musi pilnować zasad Finansowego Fair Play. Z tego powodu nie jest wcale powiedziane, czy w ogóle FC Barcelona będzie mogła dokonać jakichkolwiek transferów latem. A że są one konieczne, widać wyraźnie i to mimo pewnego kursu Katalończyków na mistrzostwo Hiszpanii. Liga Mistrzów jednak, a nawet Liga Europy w tym sezonie przepały.