Najsłabszy Lewandowski od ośmiu lat? Liczby są bezwzględne. Polak może jednak wejść do elitarnego grona

W niedzielny wieczór FC Barcelona zagra na Cornella-El Prat z Espanyolem. Derby stolicy Katalonii mogą być dla Roberta Lewandowskiego chwilą wejścia do elitarnego grona. Polak strzelił w tym sezonie jak dotąd 29 goli. Najprawdopodobniej pod tym względem będzie to jego najsłabszy sezon od kampanii 2014/15. Trzeba jednak docenić tę liczbę - Polakowi brakuje tylko jednego trafienia, by wejść na karty historii "Blaugrany" obok takich postaci jak Lionel Messi, Neymar, Luis Suarez, Ronaldo, Samuel Eto'o czy Romario.