Koncert Barcelony w Lidze Mistrzów. Manita w Katalonii, Lewandowski razy dwa

Po zmianie stron "Lewy" dołożył drugie trafienie , a komentujący to spotkanie Tomasz Ćwiąkała z rozbawieniem ocenił, że były to prawdopodobnie jedne z najłatwiejszych bramek w karierze Polaka. Głód kolejnych trafień był u niego widoczny, jak na dłoni. Po Szwajcarach widać było natomiast, że najchętniej to zeszliby z boiska już po upływie 50 minut.

W tej sytuacji Lewandowski nie mógł ukryć rozczarowania, kiedy w 75. minucie na tablicy świetlnej ukazał się jego numer, a gotowy do zastąpienia go był Pau Victor. W końcu 36-latek był bliski wpisania się tego dnia trzeci raz na listę strzelców. Lekko niezadowolony opuścił boisko, a Hansi Flick rzucił w jego stronę uwagę, co przez komentatorów zostało odczytane jako humorystyczny komentarz do tego, że mecz mógł spokojnie kończyć z hat-trickiem.