Nie oznacza to jednak, że namawiała Roberta na transfer do "Dumy Katalonii". Nie kryła swoich przekonań, natomiast decyzję pozostawiła mężowi. "Jak przyszła propozycja z Barcelony, to rozpisaliśmy sobie plusy i minusy. Podeszliśmy do tego odpowiedzialnie, zastanawialiśmy się, co jest dla nas lepsze: zostanie w Monachium, FC Barcelona, a może PSG i Paryż. Natomiast od razu powiedziałam: 'Robert, mnie dwa razy pytać nie musisz, wiesz, że Barcelona to jest Hiszpania, a ja Hiszpanię kocham'. Kwestie sportowe były oczywiście kluczowe, ale patrzyliśmy też na tę zmianę pod kątem rodzinnym. My jesteśmy na co dzień z dziećmi i to było dla mnie najważniejsze" - tłumaczyła.