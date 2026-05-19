Najpierw odejście Lewandowskiego, a teraz to? Gigant rusza do akcji, gwiazda Barcelony na celowniku

W sobotę, w przeddzień ostatniego występu FC Barcelona na Camp Nou w bieżącym sezonie, nagle gruchnęła informacja o tym, że Robert Lewandowski - o czym poinformował sam piłkarz - po czterech latach spędzonych w "Blaugranie" ostatecznie rozstanie się z klubem po zakończeniu sezonu 25/26.

Nazajutrz doszło do niezwykle wzruszających scen, gdy po spotkaniu z Realem Betis (notabene w trakcie którego Polak pełnił funkcję kapitana FCB) "Lewy" symbolicznie pożegnał się z "Barcą" i jej kibicami. To jednak zapewne nie będzie ostatni rozbrat z "Dumą Katalonii" w najbliższym czasie.

Kolejny rozbrat z Barceloną? Araujo wymarzonym transferem Interu

Jest jeszcze co najmniej kilku podopiecznych Hansiego Flicka, którzy niebawem mogą zmienić barwy - i na liście takich graczy jest m.in. kapitan zespołu Ronald Araujo, o którego odejściu spekuluje się (z mniejszym lub większym natężeniem) od dłuższego czasu. Wygląda przy tym na to, że działania w kwestii pozyskania Urugwajczyka zintensyfikuje Inter Mediolan.

Sprawę opisał szerzej "Corriere dello Sport", według którego Araujo jest wręcz jednym z priorytetów "Nerazzurrich" w zbliżającej się poważnej ofensywie transferowej. Na korzyść dla drużyny z Lombardii może działać fakt, że posiada ona dobre kontakty z agentem futbolisty, który już kilkukrotnie współpracował z Interem przy innych ruchach.

Interesującą kwestią jest tu też to, że również i Barcelona ma w swej orbicie zainteresowań jednego z piłkarzy Interu - konkretnie Alessandro Bastoniego (choć ostatnio pojawiły się też wieści o tym, że sam Hansi Flick nie jest do niego przekonany). To zaś otwiera drogę do potencjalnej wymiany - 1:1 lub jeszcze z włączeniem środków pieniężnych.

Warto nadmienić, że według "CdS" jeszcze inną opcją dla Mediolańczyków ma pozostawać Luka Vusković, ostatnio grający na wypożyczeniu w Hamburger SV, a formalnie wciąż związany z Tottenhamem Hotspur. W Polsce Chorwat jest kojarzony przede wszystkim jednak z krótkiego pobytu w Radomiaku Radom jakiś czas temu.

Primera Division: Barcelona zagra jeszcze jeden mecz w tym sezonie

FC Barcelona ma do rozegrania w tym sezonie jeszcze jeden mecz - z Valencią na Estadio Mestalla, a odbędzie się on dokładnie 23 maja. Niedługo przekonamy się o tym, czy będzie to faktycznie pożegnalny występ Ronalda Araujo w bordowo-granatowych barwach.

Ronald Araujo i Robert Lewandowski

