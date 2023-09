"Nigdy nie byłem takim zawodnikiem, który, gdy ktoś przychodził z jakimś pytaniem, mówił: nie mam czasu. Dla mnie jest zastanawiające, że oni nie przychodzą. Były takie momenty, że to ja wychodziłem do młodych zawodników, żeby coś z nich wydobyć. Ale po pewnym czasie stwierdziłem, że nie mogę ich wyręczać w pokonywaniu własnych słabości i wychodzeniu ze strefy komfortu" - tłumaczył.

Moim zdaniem problemem kadry jest to, że nie ma w niej osobowości. Nie chodzi o umiejętności czysto piłkarskie, a osobowości na boisku, które w pewnych momentach obudzą zespół i zainterweniują tak, żeby nie było później problemów

Na tym nie poprzestał. Udzielił też komentarza na temat Polskiego Związku Piłki Nożnej , co spotkało się z reakcją prezesa federacji, Cezarego Kuleszy .

Cezary Kulesza po rozmowie z Robertem Lewandowskim. "Była dosyć owocna"

" Na pewnych stanowiskach trzeba oczekiwać i wymagać klasy . To jest ważne. Trzeba wiedzieć, jak się zachować na tym stanowisku i jak zarządzać tym wszystkim" - mówił "Lewy" podpytywany o PZPN i aferę z Mirosławem Stasiakiem na pokładzie samolotu reprezentacji Polski lecącego do Mołdawii .

Co na to Kulesza? Okazuje się, że kapitan kadry po wszystkim wylądował na "dywaniku" i sprawę sobie wyjaśnili. Natomiast sam prezes PZPN niekoniecznie personalnie odbiera zdecydowaną wypowiedź piłkarza.

" Nie powiedział nazwiskiem o mnie . My jesteśmy zarządem 18-osobowym, tak że ja sam nie rządzę. Wiadomo, że stoję na czele zarządu. Ale to trzeba byłoby zapytać Roberta Lewandowskiego, kogo miał na myśli" - próbował uciąć.

Okazuje się, że Cezary Kulesza zaplanował też spotkanie z Fernando Santosem. "Na pewno będziemy rozmawiać o stanie reprezentacji. Posłucham, co trener mi przekaże i się do tego odniosę. Jesteśmy na dobrej drodze, by awansować na mistrzostwa Europy. Ten niedzielny mecz jest dla nas bardzo istotny, jedziemy, żeby wygrać" - powiedział, unikając jednoznacznej oceny pracy Portugalczyka. Podkreślał, że ten ma jeszcze czas i mecze przed sobą.