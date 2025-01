Najpierw bramka, potem krótki przekaz. Reakcja Lewandowskiego po meczu robi furorę

Polacy mieli ogromne powody do radości. Kolejne trafienie w obecnie trwającej kampanii zanotował Robert Lewandowski. Z kolei kolejne z rzędu spotkanie w bramce FC Barcelona rozegrał Wojciech Szczęsny. "Wybieramy to, co jest właściwe dla zespołu, jeśli widzimy pole do korekty, robimy to. Jeśli chodzi o przyszłość, nie wiem. Jeśli gramy w ten sposób, Wojtek będzie grał również w kolejnych meczach. Patrzymy na to, jaki zawodnik daje drużynie siłę, której potrzebujemy. W związku z tym tak zadecydowaliśmy" - ogłosił dodatkowo niemiecki szkoleniowiec, cytowany przez "fcbarca.com".