Przyszłość Roberta Lewandowskiego wciąż pozostaje otwarta. Wiadomo już jednak, że kapitan reprezentacji Polski nie pozostanie dłużej zawodnikiem FC Barcelony. Trwająca przez długi czas saga ostatecznie zakończyła się komunikatem wygłoszonym przez polskiego gwiazdora. Obie strony nie porozumiały się co do warunków nowego kontraktu, a to ostatecznie zakończyło wszelkie negocjacje.

Ogłoszenie to rozpoczęło dywagacje na temat nowego kierunku obranego przez "Lewego". Przez pewien czas w mediach przebijały się kierunki włoskie oraz amerykańskie. Na ten moment bardzo prawdopodobny jest wyjazd Polaka do Arabii Saudyjskiej, gdzie w ostatnim okresie swojej kariery mógłby zarobić niewyobrażalne pieniądze.

W poprzedni weekend "Lewy" oficjalnie pożegnał się z kibicami na Camp Nou. Mecz domowy z Realem Betis był pełen symboliki, a uroczystość przygotowana dla Polaka po ostatnim gwizdku na wiele lat pozostanie w pamięci polskich kibiców. Jednak ubiegłotygodniowy występ nie był ostatecznym pożegnaniem Lewandowskiego z Barceloną. To nastąpiło na stadionie Valencii.

Najpiękniejsze z możliwych pożegnanie Roberta Lewandowskiego. Polak ze 120. golem w historii występów

Hansi Flick w spotkaniu ostatniej kolejki z Valencią postanowił desygnować Lewandowskiego do gry od pierwszej minuty. Prócz niego w wyjściowym składzie znalazł się również Wojciech Szczęsny. Mistrz Hiszpanii długimi fragmentami nie był w stanie przeforsować defensywy niżej notowanego rywala. Wreszcie nadeszła 61. minuta, gdy Lewandowski po raz ostatni uratował Barcelonę z opresji.

Futbolówkę z lewej strony boiska dogrywał Gavi. Lewandowski nie zdołał wygrać pojedynku główkowego z przeciwnikiem, lecz piłka trafiła pod nogi Ferrana Torresa. Hiszpan mocno wstrzelił ją w głąb "szesnastki", a Polak kapitalnie odnalazł się w sytuacji, nie dając Stole Dimitrievskiemu szans na interwencję.

Dla Lewandowskiego był to 14. gol w tym sezonie La Liga i łącznie 120. trafienie biorąc pod uwagę wszystkie występy w barwach Barcelony. Przed tygodniem Katalonia w piękny sposób pożegnała "Lewego", a w sobotni wieczór Polak w swoim stylu powiedział "do widzenia" reszcie hiszpańskiej publiki.

Radość Barcelony trwała jednak wyjątkowo krótko. Już pięć minut po golu Lewandowskiego padło wyrównujące trafienie autorstwa Javiera Guerry. A to nie był koniec, bowiem w 71. minucie Szczęsnego pokonał Luis Rioja.

Robert Lewandowski, 04.04.2026 r.

