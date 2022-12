Najgorszy rok Roberta Lewandowskiego od lat, ale tylko jeden jest lepszy

Choć La Liga w tym roku rozegra jeszcze jedną kolejkę, to Barcelona będzie musiała radzić sobie bez Lewandowskiego, który przed mundialem dostał czerwoną kartkę w meczu ligowym z Osasuną. Został zawieszony na trzy kolejki i choć klub z Camp Nou stara się o zmniejszenie kary , to w derbach z Espanyolem na pewno nie wystąpi.

To nie są najlepsze statystyki Lewandowskiego. Zaledwie rok wcześniej osiągnął - być może - apogeum. Wtedy zdobył 69 goli, w tym jedenaście dla reprezentacji Polski. To drugi wynik wszech czasów za Leo Messim. Wcześniej też zwykle było lepiej.

W ostatniej dekadzie najgorszy pod względem liczby goli był rok 2014. To był moment, kiedy latem Lewandowski zmieniał klub - z Borussii Dortmund odszedł do Bayernu Monachium. Wtedy zdobył 27 bramek ,w tym piec dla reprezentacji. Teraz sytuacja się powtórzyła - też latem odszedł do nowego zespołu.

Polaka może jeszcze doścignąć Erling Haaland. Norweg dla Manchesteru City i Borussii zdobył w 2022 roku 33 gole, a Premier League w końcówce roku rozegra jeszcze dwie kolejki. Haalanda stać na to, by dogonić Lewandowskiego. Zresztą jeśli doliczyć tegoroczne bramki dla reprezentacji Norwegii, to ma ich w sumie 42, czyli tyle samo co kapitan Biało-czerwonych.