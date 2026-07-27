Najdłuższa niemoc Lewandowskiego. Kibice tracili cierpliwość, wielka frustracja

Początek Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire ogólnie jest rozczarowaniem. Polak rozegrał już dwa spotkania w nowych barwach i nadal nie zdobył gola.

Najpierw jego drużyny przegrała z Interem w Miami (2:3), a tydzień później poległa w starciu z New York City (1:3).

Kiepskie pierwsze tygodne w nowym klubie to coś, co Robertowi Lewandowskiemu nie przydarza się po raz pierwszy w karierze. Ostatni gol w debiucie Polaka miał miejsce w 2008 roku - wówczas napastnił świeżo po dołączeniu do Lecha Poznań.

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Pięć meczów bez gola i przełamanie w derbach. Tak Lewandowski zaczynał w Borussii

Najdłuższy okres debiutanckiej "posuchy" Roberta Lewandowskiego miał jednak miejsce w Dortmundzie. Ta sytuacja była zupełnie inna. Polak w Borussii na początku nie był postrzegany jako zawodnik pierwszego wyboru, ani nawet jako środkowy napastnik. Jak już występował, często grał za plecami Lucasa Barriosa. Ogólnie rola, którą pełnił w tamtym czasie w drużynie Jurgena Kloppa, bardzo mu się nie podobała.

Po odejściu do Niemiec Robert Lewandowski zanotował aż pięć kolejnych meczów bez gola, biorąc pod uwagę wszystkie możliwe rozgrywki. Nigdy wcześniej ani później w zawodowej piłce nie przytrafiła mu się aż taka fatalna passa. Przełamanie nadeszło dopiero w meczu Bundesligi przeciwko Schalke.

Jako że był to mecz derbowy, a rywalem był znienawidzony przez kibiców rywal, Robert Lewandowski zrehabilitował się ze zdwojoną siłą za ten bezowocny okres. Wiemy już, że później stał się największą gwiazdą BVB, a następnie Bayernu Monachium. Jego pierwsze okresy w nowych klubach nie były jednak łatwe. W Die Roten Polak na pierwszego gola poczekał do trzeciego spotkania, będąc już zawodnikiem klasy światowej.

W Barcelonie natomiast Lewandowski trafił już w drugim meczu ligowym przeciwko Realowi Sociedad San Sebastian. W sezonie 2022/23 został nawet królem strzelców ligi hiszpańskiej.

Sześć pierwszych występów Roberta Lewandowskiego w barwach Borussii Dortmund

Wacker Burghausen - Puchar Niemiec - bez gola Bayer Leverkusen - Bundesliga - bez gola VfB Stuttgart - Bundesliga - bez gola Karpaty Lwów - Liga Europy - bez gola VfL Wolfsburg - Bundesliga - bez gola Schalke 04 - Bundesliga - pierwszy gol

W którym meczu Robert Lewandowski zdobył swojego pierwszego gola dla danego klubu?

Lech Poznań - 1. mecz

Borussia Dortmund - 6. mecz

Bayern Monachium - 3. mecz

FC Barcelona - 2. mecz

Robert Lewandowski Andrzej Iwańczuk East News

Robert Lewandowski IMAGO/Maciej Rogowski East News

Robert Lewandowski Photo by URBANANDSPORT / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP





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