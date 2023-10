Najbardziej wyczekiwany mecz świata - w Polsacie Box Go

Rywalizacja piłkarzy FC Barcelony i Realu Madryt od dziesięcioleci rozpala wyobraźnię kibiców na całym świecie. To nie tylko dwa najbardziej utytułowane kluby w Hiszpanii, ale również potęgi światowego futbolu. Do gry na to spotkanie powinien wrócić kontuzjowany przed 3 tygodniami Robert Lewandowski, a także wracający do zdrowia Frenkie de Jong czy Raphinia. Spotkanie zostanie rozegrane na Stadionie Olimpijskim w ramach 11. kolejki rozgrywek ligowych.