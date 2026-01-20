Partner merytoryczny: Eleven Sports

Nagrali Lewandowskiego i wybuchło poruszenie. Krótkie nagranie wystarczyło

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

Robert Lewandowski nieprzerwanie jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie, będąc przy okazji jedną z najważniejszych postaci w kadrze Hansiego Flicka. Kapitan reprezentacji Polski chętnie jest więc wykorzystywany przez FC Barcelonę w mediach społecznościowych, a jego obecność zawsze wzbudza olbrzymie emocje. Nie inaczej było tym razem. Ekipa odpowiedzialna za media społecznościowe postanowiła nagrać Lewandowskiego podczas treningu. Efekt wywołał olbrzymie poruszenie.

Piłkarz w pomarańczowym stroju sportowym stoi na murawie, pochylony ze zmęczeniem, w tle rozmyte postaci i trybuny stadionu.
Robert LewandowskiIon Alcoba BeitiaGetty Images

Pomimo faktu, że Robert Lewandowski jest 37-latkiem, kapitan reprezentacji Polski niezmiennie jest jedną z kluczowych postaci w kadrze FC Barcelony, wnosząc wiele nie tylko na boisku, ale przede wszystkim w szatni - będąc swego rodzaju mentorem dla młodszych zawodników.

Potencjał marketingowy Polaka jest jednak wciąż ogromny, bo "Lewy" jest jedną z największych gwiazd w świecie futbolu i trudno wyobrazić sobie zakątek świata, gdzie nie nikt nie spotkałby się z nazwiskiem napastnika. To sprawia, że FC Barcelona często korzysta z wizreunku Lewandowskiego, szczególnie w mediach społecznościowych i nie inaczej było tym razem.

Zobacz również:

Robert Lewandowski i Hansi Flick
Robert Lewandowski

Spełnia się najczarniejszy koszmar Lewandowskiego. Flick nie daje za wygraną

Łukasz Olszewski
Łukasz Olszewski

    Na TikTokowym koncie katalońskiej ekipy pojawiło się krótkie, 11-sekundowe nagranie, zrealizowane najpewniej jeszcze a Arabii Saudyjskiej, gdzie FC Barcelona wygrała Superpuchar Hiszpanii. Widzimy tam Roberta Lewandowskiego, który ma w zwyczaju chwalić się swoimi wysokimi umiejętnościami kontroli nad piłką. I tyle wystarczyło, aby wywołać poruszenie.

    Lewandowski wywołał poruszenie. Nagranie dowodem, Polak znów na świeczniku

    Lewandowski najpierw przyjął sobie piłkę na klatkę piersiową, by następnie ją podrzucić i zgasić futbolówkę do ziemi. Na tym nie skończył, bo później internauci mieli okazję zobaczyć złapanie piłki pod kolanem i przerzucenie nad sobą. A to wszystko z szerokim uśmiechem. Efekt? Ponad 1,2 mln polubień w niecałą dobę od publikacji i ponad 160 tysięcy polubień nagrania.

    W komentarzach internauci również nie szczędzili komplementów pod adresem Polaka. Przede wszystkim nie mogli wyjść z podziwu, jaki ten prezentuje poziom pomimo swojego wieku. "Lepszy niż Ferran", "Odnówcie umowę Lewandowskiego na kolejny rok", czy "Najlepszy piłkarz" - to tylko część wpisów, które pojawiły się pod TikTokiem z udziałem kapitana reprezentacji Polski.

    Teraz Lewandowski będzie miał kolejną okazję na pokazanie swoich umiejętności na boisku. Już w środę FC Barcelona zmierzy się w Lidze Mistrzów ze Slavią Praga. Ze względu na kontuzję Ferrana Torresa wydaje się, że Polak ma niemal pewne miejsce w wyściowym składzie.

    Zobacz również:

    Ferran Torres i Robert Lewandowski
    Robert Lewandowski

    Fatalne wieści z Barcelony, pojawił się uraz. Lewandowski w centrum uwagi

    Tomasz Chabiniak
    Tomasz Chabiniak
    Robert Lewandowski celebrujący gola w barwach FC Barcelona
    Robert Lewandowski celebrujący gola w barwach FC BarcelonaUrbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP
    Robert Lewandowski w barwach FC Barcelona
    Robert Lewandowski w barwach FC BarcelonaMatthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFPAFP
    Robert Lewandowski w barwach FC Barcelony
    Robert Lewandowski w barwach FC BarcelonyIra L. Black / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
    Aneta Rygielska: Chciałabym stoczyć w tym roku pierwszą zawodową walkę. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja