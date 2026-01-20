Pomimo faktu, że Robert Lewandowski jest 37-latkiem, kapitan reprezentacji Polski niezmiennie jest jedną z kluczowych postaci w kadrze FC Barcelony, wnosząc wiele nie tylko na boisku, ale przede wszystkim w szatni - będąc swego rodzaju mentorem dla młodszych zawodników.

Potencjał marketingowy Polaka jest jednak wciąż ogromny, bo "Lewy" jest jedną z największych gwiazd w świecie futbolu i trudno wyobrazić sobie zakątek świata, gdzie nie nikt nie spotkałby się z nazwiskiem napastnika. To sprawia, że FC Barcelona często korzysta z wizreunku Lewandowskiego, szczególnie w mediach społecznościowych i nie inaczej było tym razem.

Na TikTokowym koncie katalońskiej ekipy pojawiło się krótkie, 11-sekundowe nagranie, zrealizowane najpewniej jeszcze a Arabii Saudyjskiej, gdzie FC Barcelona wygrała Superpuchar Hiszpanii. Widzimy tam Roberta Lewandowskiego, który ma w zwyczaju chwalić się swoimi wysokimi umiejętnościami kontroli nad piłką. I tyle wystarczyło, aby wywołać poruszenie.

Lewandowski wywołał poruszenie. Nagranie dowodem, Polak znów na świeczniku

Lewandowski najpierw przyjął sobie piłkę na klatkę piersiową, by następnie ją podrzucić i zgasić futbolówkę do ziemi. Na tym nie skończył, bo później internauci mieli okazję zobaczyć złapanie piłki pod kolanem i przerzucenie nad sobą. A to wszystko z szerokim uśmiechem. Efekt? Ponad 1,2 mln polubień w niecałą dobę od publikacji i ponad 160 tysięcy polubień nagrania.

W komentarzach internauci również nie szczędzili komplementów pod adresem Polaka. Przede wszystkim nie mogli wyjść z podziwu, jaki ten prezentuje poziom pomimo swojego wieku. "Lepszy niż Ferran", "Odnówcie umowę Lewandowskiego na kolejny rok", czy "Najlepszy piłkarz" - to tylko część wpisów, które pojawiły się pod TikTokiem z udziałem kapitana reprezentacji Polski.

Teraz Lewandowski będzie miał kolejną okazję na pokazanie swoich umiejętności na boisku. Już w środę FC Barcelona zmierzy się w Lidze Mistrzów ze Slavią Praga. Ze względu na kontuzję Ferrana Torresa wydaje się, że Polak ma niemal pewne miejsce w wyściowym składzie.

Robert Lewandowski celebrujący gola w barwach FC Barcelona Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Robert Lewandowski w barwach FC Barcelona Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

Robert Lewandowski w barwach FC Barcelony Ira L. Black / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

