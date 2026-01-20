Nagrali Lewandowskiego i wybuchło poruszenie. Krótkie nagranie wystarczyło
Robert Lewandowski nieprzerwanie jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie, będąc przy okazji jedną z najważniejszych postaci w kadrze Hansiego Flicka. Kapitan reprezentacji Polski chętnie jest więc wykorzystywany przez FC Barcelonę w mediach społecznościowych, a jego obecność zawsze wzbudza olbrzymie emocje. Nie inaczej było tym razem. Ekipa odpowiedzialna za media społecznościowe postanowiła nagrać Lewandowskiego podczas treningu. Efekt wywołał olbrzymie poruszenie.
Pomimo faktu, że Robert Lewandowski jest 37-latkiem, kapitan reprezentacji Polski niezmiennie jest jedną z kluczowych postaci w kadrze FC Barcelony, wnosząc wiele nie tylko na boisku, ale przede wszystkim w szatni - będąc swego rodzaju mentorem dla młodszych zawodników.
Potencjał marketingowy Polaka jest jednak wciąż ogromny, bo "Lewy" jest jedną z największych gwiazd w świecie futbolu i trudno wyobrazić sobie zakątek świata, gdzie nie nikt nie spotkałby się z nazwiskiem napastnika. To sprawia, że FC Barcelona często korzysta z wizreunku Lewandowskiego, szczególnie w mediach społecznościowych i nie inaczej było tym razem.
Na TikTokowym koncie katalońskiej ekipy pojawiło się krótkie, 11-sekundowe nagranie, zrealizowane najpewniej jeszcze a Arabii Saudyjskiej, gdzie FC Barcelona wygrała Superpuchar Hiszpanii. Widzimy tam Roberta Lewandowskiego, który ma w zwyczaju chwalić się swoimi wysokimi umiejętnościami kontroli nad piłką. I tyle wystarczyło, aby wywołać poruszenie.
Lewandowski wywołał poruszenie. Nagranie dowodem, Polak znów na świeczniku
Lewandowski najpierw przyjął sobie piłkę na klatkę piersiową, by następnie ją podrzucić i zgasić futbolówkę do ziemi. Na tym nie skończył, bo później internauci mieli okazję zobaczyć złapanie piłki pod kolanem i przerzucenie nad sobą. A to wszystko z szerokim uśmiechem. Efekt? Ponad 1,2 mln polubień w niecałą dobę od publikacji i ponad 160 tysięcy polubień nagrania.
W komentarzach internauci również nie szczędzili komplementów pod adresem Polaka. Przede wszystkim nie mogli wyjść z podziwu, jaki ten prezentuje poziom pomimo swojego wieku. "Lepszy niż Ferran", "Odnówcie umowę Lewandowskiego na kolejny rok", czy "Najlepszy piłkarz" - to tylko część wpisów, które pojawiły się pod TikTokiem z udziałem kapitana reprezentacji Polski.
Teraz Lewandowski będzie miał kolejną okazję na pokazanie swoich umiejętności na boisku. Już w środę FC Barcelona zmierzy się w Lidze Mistrzów ze Slavią Praga. Ze względu na kontuzję Ferrana Torresa wydaje się, że Polak ma niemal pewne miejsce w wyściowym składzie.