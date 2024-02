Nagły zwrot ws. przyszłości Xaviego. FC Barcelona postawiła ultimatum

- Liga dalej nie jest przegrana. Nie bierzemy tego pod uwagę, mimo że jest ciężko. Oczywiście... Jest ciężko i dzisiaj nastroje nie są dobre. Zagraliśmy wcześniej dwa dobre mecze, a dziś to nie był nasz dzień. Ale to błędy w defensywie naznaczają nasz sezon - stwierdził na konferencji prasowej po spotkaniu z Granadą Xavi Hernandez. W środowisku zostało to jednak odebrane jako "robienie dobrej miny do złej gry".