Z tygodnia na tydzień sytuacja Roberta Lewandowskiego wygląda coraz lepiej. Kapitanowi reprezentacji Polski przepadł początek sezonu z powodu drobnej kontuzji mięśniowej. Z tego powodu "Lewy" nie zagrał w pierwszym spotkaniu ligowym. W kolejnych trzech Polak pojawiał się na boisku, lecz wyłącznie na krótkie fragmenty. Nie przeszkodziło mu to jednak w ustrzeleniu dubletu w wygranym 6:0 starciu z Valencią.

Pierwszy występ od pierwszej minuty przypadł na spotkanie Ligi Mistrzów z Newcastle United. Na Wyspach Brytyjskich Polak nie zachwycił, lecz to nie odebrało mu szans na kolejne występy w wyjściowym składzie. W ostatnią niedzielę Hansi Flick ponownie postawił na Lewandowskiego, a ten odpłacił mu się zwycięskim trafieniem po zagraniu Lamine'a Yamala.

Batalia Lewandowskiego z klubem. Stawką kolejna umowa. Polak nie jest bez szans

Robert Lewandowski pomimo 37 lat na karku wciąż udowadnia, że jest w stanie rywalizować na najwyższym poziomie. I do tego strzela gole - Polak na ten moment może legitymować się imponującym dorobkiem czterech goli w sześciu spotkaniach La Liga. Biorąc pod uwagę niewielką liczbę minut, "Lewy" na ten moment strzela bramkę średnio co 63 minuty.

W Hiszpanii jednak od dłuższego czasu spekuluje się na temat przyszłości Polaka. Tym bardziej, że jego umowa z mistrzem Hiszpanii wygaśnie wraz z końcem czerwca przyszłego roku. Zaawansowany wiek i imponująca postawa jego znacznie młodszego konkurenta Ferrana Torresa budziły spore wątpliwości odnośnie przyszłości Polaka w Katalonii.

Podsycił je niedawno dziennikarz "Sportu" Ivan San Antonio. W rozmowie z portalem WP SportoweFakty powątpiewał w to, że Lewandowskiemu zostanie przedstawiona kolejna oferta kontraktu w Barcelonie. - Zobaczymy, co wydarzy się w tym sezonie, ale szanse na to, że Robert zostanie na kolejny rok, są niewielkie - dodał dziennikarz.

Istotny jest fakt, że ta rozmowa odbyła się przed spotkaniem z Valencią (14 września). Od tego momentu Lewandowski strzelił cztery gole w pięciu rozegranych spotkaniach. Polak całemu światu udowodnił, że w walce o skład "Dumy Katalonii" nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.

Po niedzielnym meczu z Realem Sociedad swój pogląd na całą sprawę mocno zrewidował "Sport". W artykule opublikowanym na stronie internetowej tego medium nie brakuje pochwał dotyczących aktualnej formy Lewandowskiego. Hiszpanie zdradzili, że jest to element najbliższego planu Polaka. 37-latek podejmuje walkę o "wywalczenie" sobie jeszcze jednej umowy z Barceloną. Jak przekonuje "Sport", Lewandowski chce pozostać zawodnikiem mistrza Hiszpanii tak długo, jak będzie w stanie zagwarantować występy na wysokim poziomie. Ostatnie tygodnie udowadniają, że nie jest to niemożliwe.

FC Barcelona – Real Sociedad 2-1. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports

Bramka Roberta Lewandowskiego wywindowała Barcelonę na pozycję lidera La Liga ALBERTO ESTEVEZ PAP

Robert Lewandowski i Hansi Flick Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

Hansi Flick DENNIS AGYEMAN AFP