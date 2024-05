Dla mnie to duży honor, a przy tym spełnienie marzeń. Jestem szczęśliwy. Klub jest niesamowity. Jego filozofia jest zbieżna z moją. Opiera się na posiadaniu piłki i technicznym futbolu. A to jest to, co uwielbiam

~ powiedział Hansi Flick w swojej pierwszej rozmowie z klubowymi mediami