Choć Michał Probierz na konferencji prasowej zasygnalizował, że nie ma co spodziewać się po nim rewolucyjnych decyzji, dla niektórych sprawa wcale nie jest jeszcze zamknięta. Michał Żewłakow postuluje, by nowy selekcjoner reprezentacji Polski zafundował dość sensacyjny zwrot akcji i jednak nie powoływał piłkarza Barcelony na październikowe zgrupowanie. "To byłby pewnie jakiś tam szok dla piłkarzy. Ale jak mam szokować, to od kapitana" - tłumaczy.