Nagły zwrot akcji ws. następcy Lewandowskiego. Wystarczył zaledwie rok, to koniec

Bolesna przygoda Vitora Roque z Barceloną. Pożegnanie było szybkie

Zgodnie z wieloma hiszpańskimi źródłami za Brazylijczyka FC Barcelona zapłaciła około 40 milionów euro. Bardzo szybko zdecydowała się jednak oddać go na wypożyczenie do Realu Betis, gdzie radzi sobie ze zmiennym szczęściem. Aklimatyzacja Roque w Europie okazała się dłuższym i bardziej żmudnym procesem, aniżeli zakładano. A braki w wyszkoleniu technicznym i taktycznym zamknęły mu drogę do dalszej walki o miejsce w Barcelonie.