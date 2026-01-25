Partner merytoryczny: Eleven Sports

Nagły transfer Barcelony, jest potwierdzenie. Tego właśnie chciał Lewandowski

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Zimowe okienko transferowe okazało się w Barcelonie czasem dużo intensywniejszym i pełnym zwrotów akcji, aniżeli się spodziewano. "Duma Katalonii" zapewniła sobie transfr Joao Cancelo, a jedną nogą poza klubem z kolei jest Dro Fernandez. Na tym jednak nie koniec ruchów Barcy. Hiszpańscy dziennikarze donoszą, że potwierdzony został kolejny transfer. Tego właśnie chciał Robert Lewandowski.

Piłkarze drużyny w jasnożółtych strojach reagują na wydarzenia podczas meczu, jeden z nich klęczy na murawie, w tle widać zawodnika w niebiesko-pomarańczowym stroju bramkarskim uwydatnionego w okręgu.
Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski nie spodziewali się takiego ruchu BarcelonyJOSE BRETON / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP / IMAGO/NEWSPIX.PLAFP

Spotkania z Realem Sociedad i Slavią Praga uwidoczniły problem Barcelony, który na krótki czas udawało się "zakamuflować" popisami Joana Garcii - słabość formacji defensywnej. Barca traci mnóstwo bramek, a golkiper nie zawsze jest w stanie wcielać się w rolę ratownika drużyny.

Na problem z defensywą Robert Lewandowski uwagę zwracał już jesienią ubiegłego roku. Po spotkaniu z Celtą Vigą podkreślał w rzmowie z mediami, że FC Barcelona musi się w tym aspekcie poprawić. Lub wzmocnić kadrowo. I wygląda na to, że kierownictwo skupiło się na tym drugim rozwiązaniu.

Zobacz również:

Ewa Pajor w barwach FC Barcelona
La Liga

Ewa Pajor wyszła na Real Madryt. To musiało się tak skończyć. Absolutny pokaz siły

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek

    FC Barcelona sprowadza nogweo obrońcę. To wielki talent

    Dziennikarze "Mundo Deportivo" poinformowali, że "Blaugrana" finalizuje transfer nowego obrońcy. Sięgnie po młody talent z Defensor SC - Patricio Pacifico. Operacja ma na dniach został ogłoszona. Potwierdziły się tym samym plotki krążące wokół niego od jakiegoś czasu.

    Lewy obrońca jest wysoki i silny i może zagrać na kilku różnych pozycjach, w tym na środku obrony. Domyślnie zostanie on graczem rezerw Barcelony, lecz z pewnością Hansi Flick będzie miał na niego oko.

    Transfer powinien zostać dopięty w przyszłym tygodniu. Pracowaliśmy nad tym bardzo dyskretnie; o operacji wiedziało tylko trzech lub czterech działaczy
    ujawnił informator "Mundo Deportivo"

    Na powitalnie w klubie nowego defensora gotowa jest już szatnia na czele z Wojciechem Szczęsnym. Polak znany jest z dbania o młodszych kolegów i zapewniania w szatni odpowiedniej atmosfery. A do tego możliwe, że dane mu będzie w przyszłości współpracować z nim na boisku.

    Pacifico przez portal Transfermarkt wyceniany jest obecnie na 650 tysięcy euro. Mówi się, że wobec braków kadrowych Barcy może stosunkowo szybko otrzymać szansę od Hansiego Flicka.

    Inter Mediolan - Pisa SC. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports

    Zobacz również:

    Agata i Jakub Błaszczykowscy
    Sportowe życie

    Żona Błaszczykowskiego skradła show na gali. Trudno oderwać wzrok

    Amanda Gawron
    Amanda Gawron
    Piłkarz w stroju FC Barcelony kontroluje piłkę podczas meczu na stadionie, na tle widocznych trybun z kibicami.
    Robert LewandowskiIcon SportNewspix.pl
    Urugwajski piłkarz w jasnoniebieskiej koszulce z numerem 6 unosi pięść w geście triumfu na stadionie, w tle trybuny z pustymi miejscami i elektroniczna tablica.
    Patricio PacificoEdilzon GamezAFP
    Piłkarz w koszulce FC Barcelony z uniesionymi rękami celebruje sukces na boisku sportowym, w tle niewyraźna publiczność stadionu.
    Robert LewandowskiFADEL SENNAAFP
    Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja