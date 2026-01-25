Spotkania z Realem Sociedad i Slavią Praga uwidoczniły problem Barcelony, który na krótki czas udawało się "zakamuflować" popisami Joana Garcii - słabość formacji defensywnej. Barca traci mnóstwo bramek, a golkiper nie zawsze jest w stanie wcielać się w rolę ratownika drużyny.

Na problem z defensywą Robert Lewandowski uwagę zwracał już jesienią ubiegłego roku. Po spotkaniu z Celtą Vigą podkreślał w rzmowie z mediami, że FC Barcelona musi się w tym aspekcie poprawić. Lub wzmocnić kadrowo. I wygląda na to, że kierownictwo skupiło się na tym drugim rozwiązaniu.

FC Barcelona sprowadza nogweo obrońcę. To wielki talent

Dziennikarze "Mundo Deportivo" poinformowali, że "Blaugrana" finalizuje transfer nowego obrońcy. Sięgnie po młody talent z Defensor SC - Patricio Pacifico. Operacja ma na dniach został ogłoszona. Potwierdziły się tym samym plotki krążące wokół niego od jakiegoś czasu.

Lewy obrońca jest wysoki i silny i może zagrać na kilku różnych pozycjach, w tym na środku obrony. Domyślnie zostanie on graczem rezerw Barcelony, lecz z pewnością Hansi Flick będzie miał na niego oko.

Transfer powinien zostać dopięty w przyszłym tygodniu. Pracowaliśmy nad tym bardzo dyskretnie; o operacji wiedziało tylko trzech lub czterech działaczy

Na powitalnie w klubie nowego defensora gotowa jest już szatnia na czele z Wojciechem Szczęsnym. Polak znany jest z dbania o młodszych kolegów i zapewniania w szatni odpowiedniej atmosfery. A do tego możliwe, że dane mu będzie w przyszłości współpracować z nim na boisku.

Pacifico przez portal Transfermarkt wyceniany jest obecnie na 650 tysięcy euro. Mówi się, że wobec braków kadrowych Barcy może stosunkowo szybko otrzymać szansę od Hansiego Flicka.

Robert Lewandowski Icon Sport Newspix.pl

Patricio Pacifico Edilzon Gamez AFP

Robert Lewandowski FADEL SENNA AFP