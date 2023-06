Nagły koniec kariery Roberta Lewandowskiego? Zatrważające słowa kapitana

Jak długo Robert Lewandowski - kapitan "Biało-Czerwonych" będzie kontynuował karierę reprezentacyjną? Odpowiedzi na to pytanie nie za na ten moment nawet sam zainteresowany. Napastnik FC Barcelona w rozmowie z Canal+ Sport przyznał, że w jego wieku decyzję podejmuje się z roku na rok. Dodał jednak, że pewne aspekty mogą skłonić go do rozstania się z kadrą. - Są inne rzeczy, które mogą wpłynąć na decyzję tak, że powiesz sobie: "Chłopie, po co masz walczyć" - powiedział Robert Lewandowski.