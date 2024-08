Nagły komunikat przed meczem Lewandowskiego. Kontrowersyjny sędzia wkracza do akcji

FC Barcelona po zupełnie nieudanym spotkaniu o Puchar Gampera (porażka 0:3 z AS Monaco) na powrót wprawiła swoich kibiców w dobry humor inaugurując swoje występy w Primera Division zdobyciem trzech punktów.

W drugiej kolejce rozgrywek PD spróbują oni bowiem swoich sił przeciwko Athletikowi Bilbao, a więc drużynie, która niezmiennie ma ambicje co najmniej na to, by powalczyć w lidze o miejsce dające szanse na późniejszy udział w europejskich pucharach. 22 sierpnia RFEF (Królewska Hiszpańska Federacja Piłkarska) ogłosiła przy tym, kto będzie rozjemcą podczas tego starcia...