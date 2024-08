Nagły komunikat Hiszpanów ws. Lewandowskiego. Wszystko w jego urodziny, co za historia

Rekordzista Lewandowski. Polak napisał kolejną niezwykłą historię w Barcelonie

Jak bowiem zwrócił uwagę Javier Gascon, dziennikarz "Mundo Deportivo", " Lewy " jest już najstarszym napastnikiem, jaki kiedykolwiek grał w Barcelonie i co więcej jest też ogólnie w ścisłej czołówce najstarszych piłkarzy "Blaugrany".

"RL9" wyprzedzają w tabeli wszech czasów jedynie obrońcy (Alves, Alexanco, Segarra, Migueli, Thuram) oraz bramkarze (Pinto i Ramallets). Co ciekawe jeśli kapitan "Biało-Czerwonych" zdoła wypełnić swój kontrakt ważny do końca czerwca 2026 roku, to znajdzie się tu na swoistym podium - starsi od niego pozostaną jedynie Dani Alves (39 lat i 16 dni) oraz Jose Manuel Pinto (38 lat, 6 miesięcy i 9 dni).