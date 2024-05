Finałowy mecz miał iście szalony przebieg, bo choć od samego początku przeważała "Biała Gwiazda", to jako pierwsza straciła gola. Doszło do tego w 75. minucie, gdy skutecznym wykończeniem popisał się Efthymios Koulouris. Pogoń Szczecin szykowała się już w zasadzie do celebracji, gdy w ostatniej akcji meczu doszło do zaskakującego zwrotu akcji - Eneko Satrustegui świetnie odnalazł się w polu karnym rywala i trafiając do siatki, zapewnił Wiśle Kraków dogrywkę.

