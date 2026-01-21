Partner merytoryczny: Eleven Sports

Nagłe wieści o Lewandowskim. Chodzi o transfer, FC Barcelona w kropce

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Wciąż nie wiadomo, gdzie w przyszłym sezonie zagra Robert Lewandowski. Polakowi z końcem aktualnej kampanii wygasa umowa z Barceloną, a wraz z początkiem stycznia może prowadzić negocjacje z innymi klubami. Jego usługami zainteresowanie są m.in. kluby amerykańskiej MLS. Najnowsze wieści w tej sprawie przekazał Florian Plettenberg, czyli dobrze poinformowany dziennikarz.

Piłkarz w stroju drużyny FC Barcelona trzyma ręce na głowie, wyrażając rozczarowanie lub frustrację. Jego twarz zwrócona jest w dół, a tło stanowią nieostre sylwetki publiczności.
Robert Lewandowski ZUMA Press Wire/ShutterstockEast News

Nie jest tajemnicą, że wraz z końcem aktualnego sezonu Robertowi Lewandowskiemu wygasa umowa z Barceloną. Polak swoimi występami stara się potwierdzić, że mimo upływu lat wciąż znajduje się w ścisłym gronie najlepszych napastników na świecie. "Duma Katalonii" jednak dalej nie zaproponowała piłkarzowi nowego kontraktu.

W hiszpańskich mediach nie brakuje coraz to nowszych informacji w tej sprawie. Jak przekazał dziś kataloński "Sport" 37-latek miałby zgodzić się na kilka warunków, które rzekomo umożliwiłyby mu pozostanie w Hiszpanii na dłużej.

    Co ciekawe, wraz z początkiem stycznia zawodnik może negocjować z innymi klubami, które chciałby go sprowadzić w swoje szeregi wraz z początkiem nowego kampanii. Okazję tą chcą wykorzystać kluby ze Stanów Zjednoczonych, a szczególnie zainteresowane ma być Chicago Fire. Do tego jakiś czas temu było także o AC Milan czy też zespołach z Arabii Saudyjskiej.

    Najrealniejszym scenariuszem ma być jednak przeprowadzka za ocean bądź też pozostanie w jednym z największych klubów na świecie. Najnowsze informacje na ten temat przekazał Florian Plettenberg, czyli niemiecki dziennikarz zajmujący się piłką nożną.

    Lewandowski przekonywany, to może zaskoczyć

    Jak poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych reprezentant Polski ma być coraz mocniej kuszony przez zespoły Major League Soccer. Co więcej, ma być on coraz mocniej przekonany do zmiany otoczenia i przeprowadzki.

      - Robert Lewandowski ma bardzo konkretne opcje z MLS na lato. Kluby MLS naciskają, a przeprowadzka do Stanów Zjednoczonych wydaje mu się kusząca - czytamy.

      Najbliższy mecz FC Barcelona z Robertem Lewandowskim rozegra w środowy wieczór. Będzie to rywalizacja w ramach fazy ligowej Ligi Mistrzów ze Slavią Praga. Relację tekstową "na żywo" z tego starcia będzie można śledzić w serwisie Interii Sport. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 21:00.

      Jan Bednarek
      Reprezentacja

      Wybiła 19, a tu takie wieści ws. Jana Bednarka. Nikt się tego nie spodziewał

      Bartłomiej Wrzesiński
      Bartłomiej Wrzesiński
      Piłkarz w stroju Barcelony z zabandażowaną ręką zakrywa twarz dłońmi, wyrażając silne emocje. Postać znajduje się na tle rozmytego stadionu.
      Robert LewandowskiXavi Urgeles/ZUMA Press Wire/ShuEast News
      Piłkarz w granatowo-bordowej koszulce z nazwiskiem Lewandowski i numerem 9, unosi zaciśniętą pięść w geście triumfu na tle rozmazanej widowni stadionu.
      Robert LewandowskiLLUIS GENEEast News
      Piłkarz w koszulce w barwach klubu FC Barcelona unosi rękę do czoła i patrzy przed siebie, otwierając usta jakby dawał wskazówki lub wołał do kogoś podczas meczu, w tle rozmyta publiczność stadionu.
      Robert Lewandowski JOAN MONFORTEast News

