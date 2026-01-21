Nagłe wieści o Lewandowskim. Chodzi o transfer, FC Barcelona w kropce

Nie jest tajemnicą, że wraz z końcem aktualnego sezonu Robertowi Lewandowskiemu wygasa umowa z Barceloną. Polak swoimi występami stara się potwierdzić, że mimo upływu lat wciąż znajduje się w ścisłym gronie najlepszych napastników na świecie. "Duma Katalonii" jednak dalej nie zaproponowała piłkarzowi nowego kontraktu.

W hiszpańskich mediach nie brakuje coraz to nowszych informacji w tej sprawie. Jak przekazał dziś kataloński "Sport" 37-latek miałby zgodzić się na kilka warunków, które rzekomo umożliwiłyby mu pozostanie w Hiszpanii na dłużej.

Co ciekawe, wraz z początkiem stycznia zawodnik może negocjować z innymi klubami, które chciałby go sprowadzić w swoje szeregi wraz z początkiem nowego kampanii. Okazję tą chcą wykorzystać kluby ze Stanów Zjednoczonych, a szczególnie zainteresowane ma być Chicago Fire. Do tego jakiś czas temu było także o AC Milan czy też zespołach z Arabii Saudyjskiej.

Najrealniejszym scenariuszem ma być jednak przeprowadzka za ocean bądź też pozostanie w jednym z największych klubów na świecie. Najnowsze informacje na ten temat przekazał Florian Plettenberg, czyli niemiecki dziennikarz zajmujący się piłką nożną.

Lewandowski przekonywany, to może zaskoczyć

Jak poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych reprezentant Polski ma być coraz mocniej kuszony przez zespoły Major League Soccer. Co więcej, ma być on coraz mocniej przekonany do zmiany otoczenia i przeprowadzki.

- Robert Lewandowski ma bardzo konkretne opcje z MLS na lato. Kluby MLS naciskają, a przeprowadzka do Stanów Zjednoczonych wydaje mu się kusząca - czytamy.

Rozwiń

Najbliższy mecz FC Barcelona z Robertem Lewandowskim rozegra w środowy wieczór. Będzie to rywalizacja w ramach fazy ligowej Ligi Mistrzów ze Slavią Praga. Relację tekstową "na żywo" z tego starcia będzie można śledzić w serwisie Interii Sport. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 21:00.

Hajto miażdży Grabarę! "Mógł iść gdzie indziej" Polsat Sport

Robert Lewandowski Xavi Urgeles/ZUMA Press Wire/Shu East News

Robert Lewandowski LLUIS GENE East News

Robert Lewandowski JOAN MONFORT East News