Chociaż jeszcze pod koniec ubiegłego roku mówiło się, że FC Barcelona w zimowym oknie transferowym nie przeprowadzi żadnych ruchów, doszło do zwrotu akcji, z którego z pewnością zadowolony jest Hansi Flick. "Blaugrana" pozyskała Joao Cancelo, który był bardzo podekscytowany perspektywą powrotu do stolicy Katalonii.

Wiele wskazuje, że na tym nie koniec. Trener chciałby kolejnych wzmocnień. Nie można wykluczyć też ruchów w drugą stronę. Na wylocie z Barcelony znajduje się chociażby Marc-Andre ter Stegen. Jak się okazuje, blisko było innego niespodziewanego transferu.

Roony Bardghji rozchwytywany. FC Barcelona otrzymała wiele ofert

"SPORT" ujawnił, że do Barcy wpłynęło wiele ofert za Roony'ego Bardghjiego. Jako że mistrzowie Hiszpanii pozyskali reprezentanta Szwecji za zaledwie 2,5 miliona euro, błyskawicznie mogli sporo na nim zarobić.

Chociaż skrzydłowy bardzo rzadko otrzymywał szanse od Hansiego Flicka, zdążył pokazać się już ze świetnej strony i zaledwie 413 minut na murawie przekuł w dwa gole i cztery asysty. Nic więc dziwnego, że ustawiła się po niego kolejka klubów chętnych na pozyskanie go już zimą.

Flick postawił weto. Lewandowski nie straci zimą kolegi z ataku

Do "Dumy Katalonii" miało zgłosić się m.in. FC Porto. Reakcja Flicka była stanowcza. Niemiec natychmiast wykluczył możliwość odejścia Bardghjiego, choć w pewnym momencie w kuluarach mówiło się, że może on zostać wypożyczony, a koledzy z szatni na czele z Robertem Lewandowskim mieli się już powoli z nim żegnać.

Szkoleniowiec postrzega Szweda za wielki talent i idealne uzupełnienie kadry. W najbliższych tygodniach ma zamiar dawać mu o wiele więcej szans. Kolejnym krokiem do ugruntowania jego pozycji w Barcelonie było zarejestrowanie go jako pełnoprawnego zawodnika pierwszej drużyny. Wcześniej figurował on jako gracz rezerw.

Wszystkie oferty za skrzydłowego, w tym również te na zasadzie wypożyczenia FC Barcelona kategorycznie odrzuciła. Po interwencji Flicka włodarze zrozumieli, że Bardghji na ten moment jest dla niego absolutnie nie na sprzedaż.

Roony Bardghji Jose Breton AFP

Robert Lewandowski IMAGO/Maciej Rogowski Newspix.pl

Roony Bardghji Jose Breton AFP