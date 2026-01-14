Partner merytoryczny: Eleven Sports

Nagłe rozstanie z Barceloną? Wiadomość dotarła do Lewandowskiego, Flick musiał interweniować

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Przyszłość Roberta Lewandowskiego w Barcelonie staje się z tygodnia na tydzień tematem coraz częściej podejmowanym w mediach. Ze strony obozu "Lewego" trwa wyczekiwanie na ofertę ze strony "Dumy Katalonii", a w międzyczasie ustawiła się już kolejka klubów chętnych na zakontraktowanie go. Nie tylko Polak w najbliższym czasie może rozstać się z Barcą. W stolicy Katalonii zrobiło się głośno w kwestii możliwego nagłego odejścia. Interweniować musiał w tej sprawie Hansi Flick.

Piłkarz FC Barcelony ubrany w jasny strój sportowy z widocznym logo klubu i sponsora w centrum kadru, w prawym górnym rogu okrągła wstawka przedstawiająca zawodników drużyny FC Barcelona świętujących razem na boisku podczas meczu.
Wiadomość o możliwym rozstaniu z Barceloną dotarła do Roberta LewandowskiegoJOSE BRETON / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP / Maciej Rogowski/Eurasia Sport Images/Getty ImagesAFP

Chociaż jeszcze pod koniec ubiegłego roku mówiło się, że FC Barcelona w zimowym oknie transferowym nie przeprowadzi żadnych ruchów, doszło do zwrotu akcji, z którego z pewnością zadowolony jest Hansi Flick. "Blaugrana" pozyskała Joao Cancelo, który był bardzo podekscytowany perspektywą powrotu do stolicy Katalonii.

Wiele wskazuje, że na tym nie koniec. Trener chciałby kolejnych wzmocnień. Nie można wykluczyć też ruchów w drugą stronę. Na wylocie z Barcelony znajduje się chociażby Marc-Andre ter Stegen. Jak się okazuje, blisko było innego niespodziewanego transferu.

Roony Bardghji rozchwytywany. FC Barcelona otrzymała wiele ofert

"SPORT" ujawnił, że do Barcy wpłynęło wiele ofert za Roony'ego Bardghjiego. Jako że mistrzowie Hiszpanii pozyskali reprezentanta Szwecji za zaledwie 2,5 miliona euro, błyskawicznie mogli sporo na nim zarobić.

Chociaż skrzydłowy bardzo rzadko otrzymywał szanse od Hansiego Flicka, zdążył pokazać się już ze świetnej strony i zaledwie 413 minut na murawie przekuł w dwa gole i cztery asysty. Nic więc dziwnego, że ustawiła się po niego kolejka klubów chętnych na pozyskanie go już zimą.

Zobacz również:

Maciej Rybus
Reprezentacja

Maciej Rybus ponownie zagra w Polsce. Na jaw wychodzą szczegóły

Bartłomiej Wrzesiński
Bartłomiej Wrzesiński

    Flick postawił weto. Lewandowski nie straci zimą kolegi z ataku

    Do "Dumy Katalonii" miało zgłosić się m.in. FC Porto. Reakcja Flicka była stanowcza. Niemiec natychmiast wykluczył możliwość odejścia Bardghjiego, choć w pewnym momencie w kuluarach mówiło się, że może on zostać wypożyczony, a koledzy z szatni na czele z Robertem Lewandowskim mieli się już powoli z nim żegnać.

    Szkoleniowiec postrzega Szweda za wielki talent i idealne uzupełnienie kadry. W najbliższych tygodniach ma zamiar dawać mu o wiele więcej szans. Kolejnym krokiem do ugruntowania jego pozycji w Barcelonie było zarejestrowanie go jako pełnoprawnego zawodnika pierwszej drużyny. Wcześniej figurował on jako gracz rezerw.

    Zuzanna Witych: Trudnością w naszym sporcie jest to, że pierwszy raz jedziemy na trasie dopiero na zawodach. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Wszystkie oferty za skrzydłowego, w tym również te na zasadzie wypożyczenia FC Barcelona kategorycznie odrzuciła. Po interwencji Flicka włodarze zrozumieli, że Bardghji na ten moment jest dla niego absolutnie nie na sprzedaż.

    Zobacz również:

    Robert Lewandowski
    Robert Lewandowski

    Wyrok dla Lewandowskiego. Tych słów już nie da się cofnąć. Przesądził, że to będzie koniec

    Kacper Dąderewicz
    Kacper Dąderewicz
    Sportowiec w stroju klubowym z numerem 19 trzyma w rękach duży puchar, na tle geometrycznej grafiki i logo rozgrywek. Wyraźnie widoczne medale oraz elementy dekoracyjne.
    Roony BardghjiJose BretonAFP
    Robert Lewandowski
    Robert LewandowskiIMAGO/Maciej RogowskiNewspix.pl
    Roony Bardghji
    Roony BardghjiJose BretonAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja