Nagłe problemy Lewandowskiego i spółki tuż przed hitem. Natychmiastowa decyzja FC Barcelona

Już w środę o godzinie 5 FC Barcelona rozegra kolejny mecz towarzyski rozgrywane w ramach amerykańskiego tournée. Tym razem rywalem Roberta Lewandowskiego i spółki będzie AC Milan. Tuż przed spotkaniem drużyna prowadzona przez trenera Xaviego Hernandeza napotkała jednak niespodziewane problemy. Z powodu wydłużonej aż o cztery godziny podróży do Las Vegas Barcelona została zmuszona do odwołania wieczornego treningu, co burzy nieco jej plan przygotować do spotkania.