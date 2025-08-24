Nagłe odejście z Barcelony? Lewandowski musi się z tym pogodzić, padła kosmiczna kwota

Okienko transferowe wkrótce się zamknie, a FC Barcelona wciąż nie uporządkowała wielu spraw kadrowych. Na wylocie z klubu są Oriol Romeu, Inaki Pena i Hector Fort. Dopiero ich odejścia mają doprowadzić do zakończenia kłopotów z rejestracją zawodników. A na takową wciąż czekają Wojciech Szczęsny, Gerard Martin, Roony Bardghji i Marc Bernal.

Hansi Flick wściekły, piłkarze wciąż czekają na rejestrację. Wśród nich Szczęsny

Sytuacja jest dość kuriozalna, a Hansi Flick jest wściekły, że wciąż nie może korzystać z wymienionej wyżej czwórki. O ile Bernal wraca dopiero do zdrowia i jego minuty byłyby z pewnością mocno dozowane, o tyle obecność pozostałej trójki zapewniłaby trenerowi więcej opcji.

Z Hiszpanii docierają sprzeczne komunikaty w kwestii sytuacji Szczęsnego. Jedni twierdzą, że wypchnięcie Forta, Peni i Romeu pozwoli na rejestrację Polaka. Pojawiają się jednak też głosy, że "Duma Katalonii" może być zmuszona do sprzedaży przynajmniej jednej z gwiazd ze sporym zyskiem, aby osiągnąć płynność finansową.

W tym kontekście przede wszystkim wymieniani byli przede wszystkim Marc Casado i Fermin Lopez. Za pierwszego Barca wciąż wysłuchuje ofert. W przypadku drugiego Flick postawił weto - w jego opinii Hiszpan nie jest na sprzedaż. Pojawiła się jednak opcja numer trzy.

FC Barcelona sprzeda Ferrana Torresa? W grze 60 milionów euro

Spore zainteresowanie na rynku transferowym budzi wciąż Ferran Torres. Sieci zarzucili na niego przede wszystkim Saudyjczycy. Gotowi byliby słono zapłacić za napastnika, który zyskał status świetnego zmiennika Roberta Lewandowskiego. Czyżby w ostatnich dniach letniego okienka transferowego miało dojść do nagłego odejścia z Barcelony?

Redakcja "Fichajes" informuje, że Al-Ittihad mogłoby zapłacić za byłego gracza Manchesteru City nawet 60 milionów euro. Barca pozostałaby jednak wówczas bez klasycznego zmiennika dla Lewandowskiego, który niedawno obchodził już 37. urodziny i jego czas na boisku prawdopodobnie będzie coraz bardziej ograniczany.

Z drugiej strony na środku ataku wykorzystywany mógłby być Marcus Rashford, jednak na razie forma Anglika pozostaje niewiadomą. Mecze z Mallorką i Levante pokazały, że będzie on potrzebował czasu na aklimatyzację.

Ferran Torres jest jednak opcją "rezerwową" dla Al-Ittihad. Priorytetem klubu z Arabii Saudyjskiej jest Rodrigo Mora z FC Porto, za którego złożono już ofertę w wysokości 75 milionów euro. Jeśli "Smoki" nie zgodzą się na sprzedaż, wówczas Ci skierują się w stronę napastnika "Blaugrany".

Bez względu na to, jak potoczą się losy Ferrana Torresa, zarówno Hansi Flick, jak i Robert Lewandowski będą musieli się pogodzić z decyzją zarządu. Ten zdaje sobie sprawę z problemów finansowych i może poczuć się zmuszony do rozstania ze snajperem.

