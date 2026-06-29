Korespondencja z USA

Przez kilka dni o Fire mówili ludzie, którzy wcześniej nie wiedzieli, z kim drużyna gra następny mecz. Informacje o wizycie Polaka, przygotowane dla niego bilbordy, przecieki z negocjacji i kolejne deklaracje Gregga Berhaltera zaczęły żyć własnym życiem. Telefonowali kibice, polonijni działacze, właściciele firm i ludzie, którzy na Soldier Field nie pojawili się nigdy. Chicago Fire przestało być na chwilę jednym z wielu lokalnych klubów. Stało się klubem, do którego może trafić Robert Lewandowski.

Będąc obecnie w Las Vegas widzę oddziaływanie Lewandowskiego na wyobraźnię. O ile amerykańska publiczność wciąż kojarzy go słabo (jeszcze!), o tyle bardziej "piłkarska" imigrancka część społeczeństwa - już doskonale. - Fantastyczna wiadomość dla całego MLS - zachwycał się jeden z Kolumbijczyków, z którym przypadkiem spotkałem się przy jednym stole. Chwilę wcześniej na moje słowa, że jestem z Polski, jego odpowiedzią było jedno słowo: Lewandowski. Moją z kolei informacja, że za chwilę będzie grał w Chicago. Gdyby Kolumbijczyk nie dowiedział się tego ode mnie, mógłby przeczytać to na wielkim ekranie, który wisiał nad naszymi głowami. Akurat włączona była transmisja nadawcy-giganta ESPN i dosłownie jedyną piłkarską informacją - obok golfa, wyników NASCAR, czy baseballa - była ta o spodziewanym przybyciu Polaka do Fire. To doskonale pokazuje, jak gigantyczne znaczenie dla Ameryki ma ten transfer.

Nius o spodziewanym transferze Lewandowskiego był dosłownie jedynym piłkarskim w ESPN INTERIA.PL

Zaraz zacznie się liczenie sprzedanych koszulek, biletów, strzelonych goli. Znacznie trudniej zmierzyć jednak to, co ten transfer może zrobić z polską społecznością Chicago, miejscem futbolu w tym mieście i pozycją samego Fire. Lewandowski przyjeżdża bowiem nie tylko jako napastnik. Przyjeżdża jako współczesny symbol kraju, którego ślady w Chicago są widoczne od kilku pokoleń, ale nie dla każdego kolejne pokolenie znaczą już to samo.

Lewandowski w Chicago. "Kierunek odpowiedni dla niego". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Polonia, która nie mieszka w jednym miejscu

O chicagowskiej Polonii często mówi się tak, jakby stanowiła jeden zwarty organizm. Jakby setki tysięcy ludzi spotykały się w tych samych kościołach, robiły zakupy w tych samych delikatesach i w każdą sobotę prowadziły dzieci do polskiej szkoły.

Taka Polonia w dużej części istnieje już tylko w zbiorowej wyobraźni.

Polacy i ich potomkowie nadal tworzą jedną z największych grup etnicznych w metropolii chicagowskiej, ale społeczność rozproszyła się po mieście i przedmieściach. Jedni przyjechali do Stanów w latach 80. lub 90. i nadal żyją blisko polskiego języka. Inni urodzili się już w Ameryce, a z krajem rodziców lub dziadków łączą ich głównie nazwisko, świąteczne tradycje i rodzinne opowieści. Dla kolejnych Polska jest ważnym elementem tożsamości, choć nie potrafią już swobodnie rozmawiać po polsku.

Lewandowski może dotrzeć do wszystkich tych grup jednocześnie.

Dla najstarszych będzie kimś "naszym": rodakiem, którego karierę śledzili od Znicza Pruszków po Barcelonę. Dla ludzi wychowanych w Stanach nie będzie postacią wyciągniętą z muzeum ani bohaterem opowieści rodziców. Będzie gwiazdą, którą znają ich amerykańscy koledzy. Kimś, kto grał przeciwko Messiemu i Ronaldo, wygrywał Ligę Mistrzów, zdobywał mistrzostwa Niemiec i Hiszpanii, a teraz pojawi się kilkadziesiąt minut jazdy od ich domu.

To ważna różnica. Polonijna tożsamość zbyt często opiera się na przeszłości: historii emigracji, wojnie, Solidarności, Janie Pawle II, Pułaskim i Kościuszce. Są to fundamenty potrzebne, ale trudne do opowiedzenia dziecku, które chodzi do amerykańskiej szkoły, kibicuje lokalnym drużynom i żyje w świecie TikToka, YouTube'a oraz sportowych skrótów.

Lewandowski jest polskością dziejącą się teraz. Nie trzeba tłumaczyć, dlaczego był ważny czterdzieści lat temu. Wystarczy włączyć jego gole.

Klub, którego polskość nie zaczyna się od Lewandowskiego

Transfer nie jest przypadkowym połączeniem znanego Polaka z miastem pełnym ludzi o polskich korzeniach. Polacy byli obecni w Chicago Fire od początku jego historii.

Piotr (znany tu jako Peter) Nowak został pierwszym kapitanem i najważniejszym piłkarzem drużyny, która już w debiutanckim sezonie zdobyła mistrzostwo MLS. Obok niego grali Roman Kosecki i Jerzy Podbrożny, a z Czechem Lubosem Kubikiem tworzyli grupę nazywaną "Eastern Bloc". Nowak stał się jedną z największych postaci w dziejach klubu, a później do Chicago trafiali kolejni Polacy, między innymi panowie Frankowscy, choć niespokrewnieni - Tomasz i Przemysław. Polskość nie była więc w Fire egzotycznym dodatkiem. Znajdowała się w sportowym kodzie założycielskim klubu.

Lewandowski tę historię odświeża. Dla starszych kibiców stanie się naturalnym następcą Nowaka - oczywiście nie pod względem pozycji czy roli na boisku, ale znaczenia dla miejscowej społeczności. Dla młodszych może dopiero otworzyć drzwi do historii klubu. Ktoś przyjdzie na stadion dla Lewandowskiego, a dopiero później dowie się, że Polak prowadził Fire do jedynego mistrzostwa MLS.

To daje klubowi możliwość stworzenia ciągłości zamiast jednorazowej kampanii marketingowej. Lewandowski nie powinien być przedstawiany jako pierwszy Polak, który odkrywa Chicago. Jest kolejnym rozdziałem relacji trwającej niemal od narodzin Fire.

Fire próbuje odzyskać własne miasto

Chicago jest jednym z największych sportowych rynków Ameryki, ale problem jego największego klubu piłkarskiego polega na tym, że przełożenie na zainteresowania miasta jest średnie. Bears, Bulls, Cubs, White Sox i Blackhawks są częścią codziennego języka mieszkańców. Nawet my, Europejczycy, potrafimy skojarzyć logo Bulls z czapeczek - taki paradoks - bejsbolowych. Czy ktoś kiedyś widział czapeczkę z logo Fire?

Klub miał wiernych kibiców, ale zbyt rzadko stawał się tematem całego Chicago. Zmieniał stadiony, przez długie lata przegrywał, nie potrafił zbudować stabilnej marki i często znikał z lokalnej debaty sportowej. W mieście posiadającym ogromny potencjał piłkarski pozostawał drużyną, o której wielu mieszkańców przypominało sobie dopiero wtedy, gdy przyjeżdżał Messi. Spotkanie z Interem Miami pokazało, że popyt istnieje. Na Soldier Field przyszło ponad 62 tys. osób. Nie wszystkie były kibicami Fire. Większość kupowała dostęp do gwiazdy i wielkiego wydarzenia. Średnia frekwencja na tym stadionie w pozostałych meczach wynosiła - uwaga - 23 tysiące. To miasto aż prosi się o wielką postać na boisku.

Lewandowski może sprawić, że takie wydarzenie nie będzie odbywało się w Chicago raz w roku. Fire dostaje własnego zawodnika, którego nazwisko wystarczy, aby sprzedać mecz. Nie trzeba czekać na wizytę Interu Miami, Los Angeles FC czy innej drużyny posiadającej światową gwiazdę.

Największym wyzwaniem będzie jednak zamiana widza Lewandowskiego w kibica Fire. Pierwszy mecz sprzeda się niemal sam. Podobnie pierwsze spotkania z Messim, pierwsze derby, pierwszy Polish Heritage Night i mecze następujące po ewentualnej serii goli. Prawdziwa praca zacznie się później, kiedy ciekawość przestanie wystarczać. Klub będzie musiał przekonać nowych ludzi, że warto wrócić również wtedy, gdy Lewandowski będzie kontuzjowany, odpoczywający albo zakończy już karierę. Ale jeśli chce zrobić modę na Chicago Fire, potrzebuje Roberta Lewandowskiego.

Nie przychodzi ratować sportowego wraku

Sportowo ten transfer jest ciekawszy, niż sugeruje prosty obraz podstarzałej gwiazdy przyjeżdżającej do słabego zespołu. Fire nie znajduje się dziś w stanie, w którym Lewandowski ma zasłonić wszystkie problemy klubu. Pierwszy sezon Gregga Berhaltera zakończył wieloletnie oczekiwanie na fazę play-off, a kolejny potwierdził rozwój drużyny. Chicago znajduje się blisko czołówki Konferencji Wschodniej i posiada już skutecznego napastnika Hugo Cuypersa, wybranego do zespołu gwiazd MLS.

Berhalter musi znaleźć sposób na wykorzystanie dwóch środkowych napastników albo na nowo określić rolę Cuypersa. Musi zapewnić Lewandowskiemu odpowiedni serwis, jednocześnie nie niszcząc mechanizmów, które zaczęły działać bez niego. Pozostali zawodnicy będą musieli zaakceptować, że od pierwszego dnia większość uwagi skupi się na jednym człowieku. Przyjazd takiej postaci zmienia hierarchię w szatni, sposób gry i poziom oczekiwań. Wcześniej awans do play-off można było przedstawiać jako dowód postępu. Z Lewandowskim podobny wynik może zostać uznany za minimum. Chicago nie kupuje tylko goli. Kupuje presję zdobywania trofeów.

Na boisku Polak nadal powinien oferować MLS bardzo dużo. Nie potrzebuje wielu kontaktów z piłką, aby decydować o meczach. Potrafi atakować pole karne, wykorzystywać błędy obrońców i zamieniać przeciętne podania w sytuacje bramkowe. W lidze, w której spotkania bywają otwarte, a różnice pomiędzy formacjami są duże, jego skuteczność może okazać się szczególnie cenna.

Twarz klubu budującego nowy dom

Transfer ma również znaczenie dla projektu znacznie większego niż najbliższy sezon. Chicago Fire buduje nowy, finansowany prywatnie stadion, który ma zostać otwarty w 2028 roku. Wcześniej klub uruchomił nowoczesne centrum treningowe. Właściciel Joe Mansueto inwestuje setki milionów dolarów nie po to, aby Fire pozostało lokalną ciekawostką.

Do nowego stadionu nie można jednak przenieść samej drużyny. Trzeba przenieść również społeczność. Lewandowski może pomóc stworzyć ją przed otwarciem obiektu. Klub zyskuje dwa lata, aby zebrać dane nowych klientów, sprzedać karnety, pozyskać partnerów, zwiększyć rozpoznawalność i przyzwyczaić ludzi do regularnego oglądania Fire. Jego nazwisko może być mostem pomiędzy zbyt dużym na potrzeby klubu Soldier Field a mniejszym stadionem, który powinien być wypełniony co tydzień. Najcenniejszy efekt biznesowy nie będzie polegał na tym, ile koszulek sprzeda się w pierwszym miesiącu. Ważniejsze okaże się to, ilu kupujących pozostanie przy klubie w 2028 i 2029 roku.

Dopiero kiedy Lewandowski odejdzie, okaże się, czy na trybunie pozostawił tylko puste krzesełko, czy nowego kibica Chicago Fire.

Lewandowski nie będzie drugim Messim. I nie musi

Każdy wielki transfer do MLS automatycznie porównuje się dziś do przyjazdu Leo Messiego. To porównanie jest zrozumiałe, ale w przypadku Lewandowskiego ma ograniczony sens, bo Messi jest marką globalną, która zmieniła pozycję całej ligi. Przyciąga kibiców niezależnie od miasta, języka i pochodzenia. Lewandowski nie posiada takiej skali oddziaływania. Nie sprawi, że każdy mecz Chicago stanie się wydarzeniem na wszystkich kontynentach.

Może jednak zadziałać precyzyjniej, czyli trafić do miasta, w którym jego narodowość ma konkretne znaczenie. Nie musi przekonywać wszystkich mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Wystarczy, że uruchomi ogromną, istniejącą już społeczność, a następnie pozwoli klubowi wyjść poza nią. Messi dał Miami globalny zasięg. Lewandowski może dać Chicago lokalne zakorzenienie.

Dla MLS transfer będzie kolejnym dowodem, że liga nie musi przyciągać gwiazd wyłącznie słońcem Florydy, Kalifornią i stylem życia w Los Angeles. Chicago oferuje wielki rynek, rozwijającą się drużynę, nową infrastrukturę oraz społeczność, która może przyjąć zawodnika jak swojego.

Co transfer daje Polsce?

Z polskiej perspektywy bilans nie jest już tak jednoznaczny. Lewandowski przez lata przyzwyczaił kibiców do Bayernu, Barcelony, Ligi Mistrzów i meczów rozgrywanych wieczorem. MLS znajduje się niżej w sportowej hierarchii, a spotkania Chicago będą w Polsce często zaczynały się w środku nocy. Debiut obejrzą niemal wszyscy zainteresowani. Pierwsze gole także. Znacznie trudniej oczekiwać, że tysiące ludzi będą regularnie wstawały o trzeciej nad ranem na mecz z Columbus Crew czy New England Revolution. Ba, to się nie wydarzy.

Ten transfer może jednak otworzyć MLS na polskie media i marki, zwiększyć znajomość amerykańskiej ligi oraz pokazać życie Polonii osobom, które dotąd postrzegały Chicago głównie przez stereotyp Jackowa. Lewandowski stanie się naturalnym pretekstem do opowiadania o polskich dzielnicach, szkołach, klubach, przedsiębiorcach i kolejnych pokoleniach emigracji.

Robert Lewandowski GONGORA East News

Robert Lewandowski JOAN MONFORT East News





Maja Chwalińska: Trzeba to zaakceptować. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport