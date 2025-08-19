Nagłe doniesienia o stanie zdrowia Lewandowskiego, a teraz to. W Barcelonie już wiedzą

FC Barcelona może być zadowolona z tego, jak udało się zacząć sezon 2025/26. Podopieczni Hansiego Flicka pokonali Real Mallorca 3:0 mimo braku Roberta Lewandowskiego.

Wynik tego spotkania był jednak zdecydowanie lepszy niż gra, która momentami sprawiała wrażenie nieco ospałej. Kiedy piłkarze Mallorki dostali dwie czerwone kartki, wydawało się, że "Duma Katalonii" chce odnieść zwycięstwo jak najmniejszym nakładem sił.

Wszystko wskazuje jednak na to, że w kolejnym meczu Hansi Flick będzie już mógł wystawić swoją jedyną klasyczną "dziewiątkę", czyli Roberta Lewandowskiego. Pierwotnie jego absencja miała potrwać do początku września i przerwy reprezentacyjnej, ale rehabilitacja przebiegła niespodziewanie dobrze. Polak już w drugiej kolejce może zdobyć swoją pierwszą bramkę w nowym sezonie.

Barca szykuje się na wielki powrót. Marc Bernal wraca do gry po koszmarnej kontuzji

To jednak nie koniec znakomitych wieści dla FC Barcelona. Okazuje się bowiem, że już niebawem zielone światło do gry otrzyma zawodnik, który rok temu uchodził za talent równie wielki co Pau Cubarsi. Chodzi o Marka Bernala, który występuje na pozycji defensywnego pomocnika i jest postrzegany jako (z przymrużeniem oka) następca Sergio Busquetsa.

Marc Bernal doznał urazu zerwania więzadła krzyżowego w kolanie na początku sezonu 2025/26. Stracił przez niego całą minioną kampanię. Teraz jednak wraca do gry i z pewnością wszyscy fani Barcy śledzący poczynania drużyny Hansiego Flicka są bardzo ciekawi, w jakiej formie będzie wychowanek.

Warto przypomnieć, że w sezonie 2023/24 podobną drogę przeszedł Gavi. On również zerwał więzadło krzyżowe i wrócił do gry dopiero w kolejnej kampanii. W jego przypadku powrót do formy sprzed kontuzji trwał dość długo i tak naprawdę dopiero teraz wydaje się, że młody Hiszpan zaczyna grać na intensywności zbliżonej do tej, jaką prezentował jeszcze przed odniesieniem urazu.

Według niektórych prognoz klubu Marc Bernal był gotowy do gry już wcześniej i mógł wystąpić w meczu o Puchar Gampera przeciwko Como. Sztab medyczny Barcy w jego przypadku chciał zachować jednak jak największą ostrożność.

