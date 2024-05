Nagła wiadomość ws. Lewandowskiego. Jest oficjalny komunikat. Nie mogło być inaczej

Robert Lewandowski był w trakcie trwającego wciąż sezonu poddawany krytyce, lecz nie przeszkodziło mu to w tym, by zostać zdecydowanie najlepszym strzelcem FC Barcelona - i na ten moment - drugim najczęściej asystującym piłkarzem w ekipie Xaviego Hernandeza. W dotychczas 32 rozegranych meczach La Liga reprezentant Polski strzelił 17 goli i zanotował osiem ostatnich podań. Nie mogło go więc zabraknąć w gronie nominowanych do nagrody najlepszego piłkarza na boiskach La Liga, ogłoszonej w opublikowanym w środę oficjalnym komunikacie.

