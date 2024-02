Nagła wiadomość o Lewandowskim. Polak na okładce, w Hiszpanii aż huczy

Robert Lewandowski znów trafił na okładkę hiszpańskich mediów - tym razem katalońskiego dziennika "Mundo Deportivo". Jak czytamy, reprezentant Polski odzyskał właściwe połączenie i ma być głównym elementem nowego "tridente" w ataku FC Barcelony. To właśnie on i jego bramki, a także przebojowy Lamine Yamal oraz notujący świetną aklimatyzację Vitor Roque mają dawać fanom Barcelony nadzieję na to, że jeszcze nie wszystko w tym sezonie zostało stracone.