We wtorkowym meczu z reprezentacją Polski Andrej Kramarić może świętował swój wielki jubileusz. Jeśli wybiegnie na murawę Stadionu Narodowego, zanotuje swój setny występ w barwach reprezentacji Chorwacji.

- Nigdy nie myślałem i nie marzyłem o takich liczbach. Każdy mecz to dla mnie coś szczególnego. To spełnienie dziecięcego snu. Osiągnięcie tego jest czymś nie do opisania. Któregoś dnia będzie miło o tym wszystkim opowiadać o tym wnukom i dzieciom. Życie po karierze może więc być ciekawe - stwierdził 33-latek.