Robert Lewandowski od początku sezonu 2025/26 zmuszony jest konkurować o miejsce w wyjściowym składzie Barcelony z Ferranem Torresem. Wobec problemów zdrowotnych na starcie kampanii tę "walkę" przegrywa - Hansi Flick przeważnie wpuszczał go na plac gry z ławki rezerwowych.

Lewandowski walczy o nową umowę. Barcelona wciąż się waha

Wraz z końcem sezonu wygasa kontrakt kapitana reprezentacji Polski, zatem jest to ostatni dzwonek, by przekonać włodarzy "Dumy Katalonii", że pomimo zaawansowanego wieku "Lewy" wciąż może być przydatny i produktywny. Najlepszy tego wyraz dał w ostatniej kolejce w rywalizacji z Celtą Vigo, gdy ustrzelił hattricka.

Nie jest tajemnicą, że Lewandowski bardzo dobrze czuje się w stolicy Katalonii i chciałby zostać w niej przynajmniej na jeszcze jeden sezon. Z Hiszpanii płyną w ostatnim czasie sprzeczne komunikaty w kwestii tego, jak na przedłużenie współpracy zapatruje się FC Barcelona.

Ferran Torres z nagrodą od Barcelony. Otrzyma nowy kontrakt

W trakcie listopadowego zgrupowania reprezentacyjnego prosto z Barcelony nadeszła jednak wiadomość ws. konkurenta Lewandowskiego - Ferrana Torresa. Hiszpan strzelił gola w zakończonym zwycięstwem 4:0 meczu z Gruzją, dzięki czemu wskoczył do czołowej dziesiątki najlepszych strzelców w historii kadry "La Furia Roja".

Włodarze "Blaugrany" zdają sobie sprawę, że 25-latek jest zawodnikiem, który jest gwarancją bramek w kolejnych latach, dlatego jak donosi "SPORT", mieli rozpocząć już prace nad nową umową dla snajpera.

Wieści o tym, że Barca zamierza przedłużyć wygasający w czerwu 2027 roku kontrakt Ferrana Torresa z pewnością dotarły już do Roberta Lewandowskiego. Pozostaje wierzyć, że podziała to na niego motywująco i nie tylko Ferran, ale także "Lewy" w najbliższym czasie otrzyma propozycję parafowania nowej umowy.

Ferran Torres Urbanandsport AFP

Ferran Torres i Robert Lewandowski OSCAR DEL POZO AFP

Robert Lewandowski Pedro OMina / PRESSIN Newspix.pl