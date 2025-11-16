Partner merytoryczny: Eleven Sports

Nagła decyzja Barcelony, nowy kontrakt dla gwiazdy w drodze. Wieści dotarły do Lewandowskiego

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Robert Lewandowski na dobrą sprawę walczy w tym sezonie o przedłużenie umowy z Barceloną. Klub wciąż nie zdecydował, czy zaoferuje Polakowi nowy kontrakt, a w kolejce po niego ustawiło się już wiele chętnych klubów. Sytuację z pewnością monitoruje jego konkurent do gry w wyjściowym składzie - Ferran Torres. Z Hiszpanii płyną wieści, że decyzja ws. przedłużenia umowy z napastnikiem miała zapaść, a Barca szykuje już dokumenty.

Robert Lewandowski i Ferran Torres
Robert Lewandowski i Ferran TorresJOSE BRETON / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP / Bruno Penas/Quality Sport Images/Getty ImagesAFP

Robert Lewandowski od początku sezonu 2025/26 zmuszony jest konkurować o miejsce w wyjściowym składzie Barcelony z Ferranem Torresem. Wobec problemów zdrowotnych na starcie kampanii tę "walkę" przegrywa - Hansi Flick przeważnie wpuszczał go na plac gry z ławki rezerwowych.

Lewandowski walczy o nową umowę. Barcelona wciąż się waha

Wraz z końcem sezonu wygasa kontrakt kapitana reprezentacji Polski, zatem jest to ostatni dzwonek, by przekonać włodarzy "Dumy Katalonii", że pomimo zaawansowanego wieku "Lewy" wciąż może być przydatny i produktywny. Najlepszy tego wyraz dał w ostatniej kolejce w rywalizacji z Celtą Vigo, gdy ustrzelił hattricka.

Zobacz również:

Ewa Pajor
La Liga

Tak Hiszpanie nazwali Ewę Pajor po El Clasico. Rozgromiła Real i się zaczęło

Łukasz Olszewski
Łukasz Olszewski

    Nie jest tajemnicą, że Lewandowski bardzo dobrze czuje się w stolicy Katalonii i chciałby zostać w niej przynajmniej na jeszcze jeden sezon. Z Hiszpanii płyną w ostatnim czasie sprzeczne komunikaty w kwestii tego, jak na przedłużenie współpracy zapatruje się FC Barcelona.

    Gruzja - Hiszpania. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Ferran Torres z nagrodą od Barcelony. Otrzyma nowy kontrakt

    W trakcie listopadowego zgrupowania reprezentacyjnego prosto z Barcelony nadeszła jednak wiadomość ws. konkurenta Lewandowskiego - Ferrana Torresa. Hiszpan strzelił gola w zakończonym zwycięstwem 4:0 meczu z Gruzją, dzięki czemu wskoczył do czołowej dziesiątki najlepszych strzelców w historii kadry "La Furia Roja".

    Włodarze "Blaugrany" zdają sobie sprawę, że 25-latek jest zawodnikiem, który jest gwarancją bramek w kolejnych latach, dlatego jak donosi "SPORT", mieli rozpocząć już prace nad nową umową dla snajpera.

    Wieści o tym, że Barca zamierza przedłużyć wygasający w czerwu 2027 roku kontrakt Ferrana Torresa z pewnością dotarły już do Roberta Lewandowskiego. Pozostaje wierzyć, że podziała to na niego motywująco i nie tylko Ferran, ale także "Lewy" w najbliższym czasie otrzyma propozycję parafowania nowej umowy.

    Zobacz również:

    Jan Bednarek
    Reprezentacja

    W Portugalii nie mają wątpliwości ws. Bednarka. Polak dostąpił historycznego zaszczytu

    Igor Szarek
    Igor Szarek
    Piłkarz w koszulce FC Barcelony stoi na murawie z rękami założonymi za głową. W tle widać trybuny stadionu oraz sylwetki kibiców.
    Ferran TorresUrbanandsportAFP
    Dwaj piłkarze drużyny FC Barcelona w trakcie meczu, jeden z nich odwrócony tyłem z widocznym nazwiskiem i numerem na koszulce, wokół zawodnicy przeciwnej drużyny oraz rozmyta publiczność na trybunach.
    Ferran Torres i Robert LewandowskiOSCAR DEL POZOAFP
    Piłkarz w koszulce FC Barcelony świętujący na boisku, z uniesionymi rękami i wyrazem radości na twarzy, w tle rozmyta publiczność stadionu.
    Robert LewandowskiPedro OMina / PRESSINNewspix.pl

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja