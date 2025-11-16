Nagła decyzja Barcelony, nowy kontrakt dla gwiazdy w drodze. Wieści dotarły do Lewandowskiego
Robert Lewandowski na dobrą sprawę walczy w tym sezonie o przedłużenie umowy z Barceloną. Klub wciąż nie zdecydował, czy zaoferuje Polakowi nowy kontrakt, a w kolejce po niego ustawiło się już wiele chętnych klubów. Sytuację z pewnością monitoruje jego konkurent do gry w wyjściowym składzie - Ferran Torres. Z Hiszpanii płyną wieści, że decyzja ws. przedłużenia umowy z napastnikiem miała zapaść, a Barca szykuje już dokumenty.
Robert Lewandowski od początku sezonu 2025/26 zmuszony jest konkurować o miejsce w wyjściowym składzie Barcelony z Ferranem Torresem. Wobec problemów zdrowotnych na starcie kampanii tę "walkę" przegrywa - Hansi Flick przeważnie wpuszczał go na plac gry z ławki rezerwowych.
Lewandowski walczy o nową umowę. Barcelona wciąż się waha
Wraz z końcem sezonu wygasa kontrakt kapitana reprezentacji Polski, zatem jest to ostatni dzwonek, by przekonać włodarzy "Dumy Katalonii", że pomimo zaawansowanego wieku "Lewy" wciąż może być przydatny i produktywny. Najlepszy tego wyraz dał w ostatniej kolejce w rywalizacji z Celtą Vigo, gdy ustrzelił hattricka.
Nie jest tajemnicą, że Lewandowski bardzo dobrze czuje się w stolicy Katalonii i chciałby zostać w niej przynajmniej na jeszcze jeden sezon. Z Hiszpanii płyną w ostatnim czasie sprzeczne komunikaty w kwestii tego, jak na przedłużenie współpracy zapatruje się FC Barcelona.
Ferran Torres z nagrodą od Barcelony. Otrzyma nowy kontrakt
W trakcie listopadowego zgrupowania reprezentacyjnego prosto z Barcelony nadeszła jednak wiadomość ws. konkurenta Lewandowskiego - Ferrana Torresa. Hiszpan strzelił gola w zakończonym zwycięstwem 4:0 meczu z Gruzją, dzięki czemu wskoczył do czołowej dziesiątki najlepszych strzelców w historii kadry "La Furia Roja".
Włodarze "Blaugrany" zdają sobie sprawę, że 25-latek jest zawodnikiem, który jest gwarancją bramek w kolejnych latach, dlatego jak donosi "SPORT", mieli rozpocząć już prace nad nową umową dla snajpera.
Wieści o tym, że Barca zamierza przedłużyć wygasający w czerwu 2027 roku kontrakt Ferrana Torresa z pewnością dotarły już do Roberta Lewandowskiego. Pozostaje wierzyć, że podziała to na niego motywująco i nie tylko Ferran, ale także "Lewy" w najbliższym czasie otrzyma propozycję parafowania nowej umowy.