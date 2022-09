Starcie Bayernu Monachium z FC Barcelona przyciągnęło uwagę kibiców już tuż po losowaniu grup Ligi Mistrzów. "Języczkiem uwagi" jest oczywiście postać Roberta Lewandowskiego, który pierwszy raz po transferze będzie mógł zmierzyć się z byłymi kolegami z szatni.

Zastanawiające jest jednak nie tylko to, jak będą wyglądały pojedynki Polaka z piłkarzami Bayernu, ale także to, jak przywitają go niemieccy kibice. Cześć z nich otwarcie deklaruje, że "Lewy" powinien przygotować się na gwizdy, które popłyną w jego kierunku z trybun. Nie wszyscy przewidują jednak tak ponury dla naszego napastnika scenariusz .

Liga Mistrzów: Bayern Monachium - FC Barcelona. Robert Lewandowski zmierzy się z byłą drużyną

Trener Julian Nagelsmann także ma nadzieję, że Robert Lewandowski zostanie ciepło przyjęty w Monachium, a kibice wezmą pod uwagę to, jak wiele nasz reprezentant zrobił dla bawarskiego klubu.

- Będę szczęśliwy, jeśli nasi fani dobrze go przywitają. Takie zachowanie byłoby normalne, skoro ktoś dał tak wiele Bayernowi. Tak generalnie powinno być - mówił Julian Nagelsmann na konferencji prasowej. Szkoleniowiec Bayernu doskonale wie, co zrobić, by Robert Lewandowski nie miał we wtorkowy wieczór okazji do zdobycia bramki zadanie jest jednak tylko z pozoru łatwe.

Robert Lewandowski? Nie wiem, czy jest obecnie najgroźniejszym zawodnikiem w kadrze Barcelony, ale na pewno jest najbardziej bramkostrzelnym piłkarzem. "Lewy" prezentuje wysoki poziom. Jeśli jednak nie będzie dostawał piłek, trudno będzie mu zdobyć bramkę stwierdził 35-letni trener

Bayern Monachium - FC Barcelona. Czas na wielki hit Ligi Mistrzów

Odcięcie Roberta Lewandowskiego od podań będzie stanowiło spore wyzwanie, zwłaszcza że w ekipie FC Barcelona nie brakuje klasowych zawodników, takich jak Pedri czy Ousmane Dembele. - Mimo wszystko Barcelona to nie tylko Lewandowski. Mają też w swoich szeregach innych niebezpiecznych piłkarzy pod bramką rywala - przyznał wprost Julian Nagelsmann.

Mecz fazy grupowej Ligi Mistrzów Bayern Monachium - FC Barcelona rozpocznie się we wtorek o 21.00. Transmisja spotkania na antenie Polsatu Sport Premium 1, relacja na żywo w Interii.

