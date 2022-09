Nagelsmann cieszy się na powrót Lewandowskiego. "Nie mogę się doczekać"

Barcelona i Bayern bardzo udanie zainaugurowały nowy sezon Ligi Mistrzów. Blaugrana pewnie rozbiła u siebie 5-1 Viktorię Pilzno, a hat-tricka skompletował Robert Lewandowski. Mistrzowie Niemiec z kolei udali się do Mediolanu, gdzie świetny występ Leroya Sane wydatnie pomógł im w pokonaniu 2-0 Interu. We wtorek na Allianz Arena oba zespoły staną naprzeciwko siebie.

Nagelsmann na pomeczowej konferencji prasowej został zapytany o swoje odczucia względem powrotu Lewandowskiego do Monachium. Niemiecki trener wypowiedział o swoim byłym zawodniku w zasadzie w samych pozytywach.

Reklama

Nagelsmann: Nie mogę się doczekać powrotu Lewandowskiego

- Nie mogę się doczekać, by ponownie zobaczyć Lewandowskiego. Niekoniecznie jako przeciwnika, bo jest wielkim zagrożeniem pod bramką, ale jestem podekscytowany powrotem jako człowieka - stwierdził.

W dalszej części swojej wypowiedzi przyznał też, że liczy na to, że kibice Bayernu odpowiednio przywitają swoją byłą gwiazdę.

- Mam nadzieję, że fani uhonorują go za to, co zrobił dla Bayernu. Bez względu na to, jak wyglądało pożegnanie, czy było to zrozumiałe dla wszystkich, czy nie. W życiu nie możesz zadowolić wszystkich, dlatego jestem podekscytowany jego powrotem - dodał Nagelsmann.

Zdjęcie Julian Nagelsmann / AFP CHRISTOF STACHE/CS / AFP

Zdjęcie Robert Lewandowski / AFP

Mecz Bayern Monachium - FC Barcelona już we wtorek 13 września o 21:00. Transmisje Ligi Mistrzów można oglądać w tv na kanałach Polsat Sport Premium. Mecze Ligi Mistrzów można obejrzeć również online live stream na Polsat Box Go. Relacje i wyniki meczów na sport.interia.pl.