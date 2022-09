Na to wydarzenie Lewandowski czekał najbardziej. Znamy dokładny termin

To ważna data także dla Roberta Lewandowskiego, który w wypowiedzi dla Barca TV otwarcie przyznawał, że właśnie na starcie z Realem ostrzy sobie zęby najbardziej. Teraz firma DAZN, mająca prawa do pokazywania rozgrywek La Liga, potwierdziła, że pierwsze w tym sezonie El Clasico odbędzie się w niedzielę 16 października, a oba zespoły wybiegną na murawę Santiago Bernabeu o 16:15.

Ten mecz będzie miał oczywiście wiele podtekstów, jak to starcia między Barcą a Królewskimi, ale gra przede wszystkim będzie toczyć się o uzyskanie przewagi w wyścigu po tytuł mistrzowski. Po sześciu kolejkach Real Madryt ma dwa punkty przewagi nad Barceloną. Oba zespoły jeszcze nie przegrały w tym sezonie w lidze, ale Katalończycy zgubili punkty remisując bezbramkowo w pierwszej kolejce z Rayo Vallecano.

Lewandowski mierzył się z Realem do tej pory ośmiokrotnie, zarówno w barwach Borussii Dortmund, jak i Bayernu Monachium. W tych meczach zdołał strzelić łącznie 6 bramek, dokładając do tego jedną asystę. 16 października będzie miał okazję do poprawy tego bilansu i zwiększenia przewagi w klasyfikacji strzelców La Liga.