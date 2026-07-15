Na tę wiadomość czekali kibice. Wielki dzień Lewandowskiego

Korespondencja z Chicago

Jeszcze we wtorek, podczas oficjalnej konferencji prasowej, Lewandowski nie chciał przesądzać, czy wystąpi w najbliższym spotkaniu. - Pewnie znajdę się w składzie, ale czy zagram, będzie zależało od tego, jak będę się czuł - mówił kapitan reprezentacji Polski.

Polak niedawno wrócił z wakacji i dopiero rozpoczął treningi z nowym zespołem, narzekał też na jetlag, dlatego trudno oczekiwać, by od razu był gotowy do rozegrania pełnych 90 minut. Chicago Fire chce jednak, aby największy transfer w historii klubu został zaprezentowany kibicom również na boisku. Tym bardziej, że bilety na spotkanie sprzedawano, reklamując je twarzą nowego napastnika. Wszystko wskazuje więc na to, że Lewandowski dostanie przynajmniej kilka chwil.

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Lewandowski kontra Mueller

Debiut będzie miał dodatkowy wymiar. Rywalem Chicago Fire będzie Vancouver Whitecaps, którego zawodnikiem jest Thomas Mueller. Lewandowski i Niemiec przez osiem lat występowali razem w Bayernie Monachium, tworząc jeden z najbardziej skutecznych duetów ofensywnych w Europie. Teraz mogą spotkać się na boisku jako przeciwnicy. O ile Mueller będzie oczywiście pozostać na murawie do momentu wejścia Lewandowskiego.

Mecz zostanie rozegrany w czwartek o godz. 19.30 czasu lokalnego, czyli w nocy z czwartku na piątek o godz. 2.30 czasu polskiego. Chicago Fire sprzedaje niemal komplet biletów dostępnych na to spotkanie. Najwyższy poziom trybun Soldier Field będzie wyłączony z użytku z innych względów, ale pozostałe sektory mają zostać wypełnione niemal w całości.

Chicago Fire może naprawić swoją wpadkę

Dla klubu będzie to również okazja do nadrobienia wizerunkowej wpadki, jaką bez wątpienia była dotychczasowa prezentacja Lewandowskiego. Chicago Fire sprowadziło piłkarza rozpoznawalnego na całym świecie, ale z globalnego transferu zrobiło wydarzenie niemal lokalne.

Zabrakło dużej prezentacji dla kibiców, efektownej kampanii i aktywności w mediach społecznościowych odpowiadającej randze tego ruchu. Pierwsze zdjęcia wykonano przed konferencją prasową, a klubowe kanały przez długi czas sprawiały wrażenie, jakby nie bardzo wiedziały, jak wykorzystać pojawienie się jednej z największych gwiazd w historii MLS.

W czwartek najważniejsze będzie jednak boisko. Kibice Chicago Fire po raz pierwszy zobaczą Lewandowskiego w czerwonej koszulce, a transfer, o którym mówił cały piłkarski świat, wreszcie stanie się sportowym faktem.

Robert Lewandowski Przemysław Langier INTERIA.PL

Robert Lewandowski i Thomas Mueller GONGORA / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP





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