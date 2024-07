Na takie wieści czekał Robert Lewandowski. FC Barcelona ogłasza, to koniec

Absencja Gaviego osłabiła Barcę. Lewandowski zatęsknił za młodym pomocnikiem

Kibice Barcelony długo czekali na takie obrazki. Gavi wznowił treningi

- Od początku wiedzieliśmy, że będzie nam go brakowało. Jest typem zawodnika, który, gdy gra nie idzie dobrze, swoimi ruchami i agresywnością podnosi drużynę na duchu. Zespół potrzebuje tego typu zawodników i dlatego za nim tęsknimy. Czekamy, aż wróci. To wyjątkowy zawodnik, odkąd przybyłem do Barcelony, to widziałem, że ma coś, czego potrzebuje zespół. Ma talent i agresywność. Czasami trzeba go hamować, ale innym razem to on ciągnie drużynę i mówi: No dalej, chłopaki, jedziemy. Naciska na nas i ma wspaniałą osobowość, jest bardzo miłym chłopcem, którego wszyscy kochają. Czekam na Ciebie. Chcę, żebyś szybko wrócił - przyznał Lewandowski.