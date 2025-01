Na takie wieści czekał Lewandowski. Laporta wyszedł i ogłosił ws. FC Barcelona

W sobotę 4 stycznia władze La Liga oraz hiszpańskiej federacji (RFEF) wydały wspólny komunikat, informując o odmowie rejestracji Daniego Olmo oraz Pau Victora . FC Barcelona wciąż ma jednak problemy z utrzymaniem zasady 1:1 na rynku transferowym, oznaczającej, że każde euro zarobione na transferach może być również wykorzystane, bez ograniczeń, do podpisywania umów. Tyle że "Blaugranie" w ogóle brakowało środków do wypełnienia tego warunku. Dlatego klub szybko podjął działania i wystąpił o tymczasową rejestrację obu piłkarzy.

Laporta ogłasza. Olmo i Victor zarejestrowani. Przełomowe wieści

FC Barcelona otrzymała środek zapobiegawczy od Wyższej Rady Sportu, a w środę 8 stycznia przed godziną 20:00 poznała w końcu decyzję Wyższej Rady Sportu ws. tymczasowego zarejestrowania Daniego Olmo i Pau Victora . Wyrok był dla "Blaugrany" korzystny i tymczasowo mogą grać w jej barwach. Mimo to panował niepokój dotyczący rozwiązania tej sprawy ostatecznie, bowiem problem nie został jeszcze w pełni zażegnany, a przypomnijmy, że od tej decyzji chce odwołać się La Liga.

Dlatego też Joan Laporta postanowił wyjść naprzeciw domysłom i wątpliwościom, organizując we wtorek 14 stycznia specjalną konferencję prasową. Z ust prezydenta klubu padły słowa wyjaśnienia sytuacji finansowej oraz sprawy Daniego Olmo i Pau Victora.

- Po pierwsze, wróciliśmy do zasady 1:1 i znów możemy normalnie kupować. To pozwala nam zarejestrować takich piłkarzy jak Dani Olmo i Pau Victor. Nie jesteśmy już poddawani nadzorowi finansowemu przez La Liga. Aby uzyskać zasadę 1:1, musieliśmy podpisać takie kontrakty jak ten z Nike, najlepszy kontrakt na odzież sportową w świecie futbolu. Podpisaliśmy też umowy z takimi markami jak Spotify i innymi firmami, które chcą wejść w partnerstwo z klubem. To również zaprzecza tym, którzy mówią, że klub ma zły wizerunek lub jest źle zarządzany - powiedział Laporta.