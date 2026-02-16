Jeszcze przez kilka najbliższych tygodni nie będą milkły plotki dotyczące tego, czy Robert Lewandowski zostanie w FC Barcelona na przyszły sezon, czy też w czerwcu zakończy piękną przygodę z klubem ze stolicy Katalonii. Wiele wskazuje na to, że gdyby decyzja zależała tylko od kapitana reprezentacji Polski, ten zdecydowałby się na pozostanie na Camp Nou. Jednak na rozstrzygnięcie tej kwestii będą miały również inne sprawy.

W dużej mierze Barcelona musi rozporządzić swoimi finansami i zastanowić się, jaka opcja będzie najkorzystniejsza. Gdy włodarze zdecydują, że chcą pozyskać nowego napastnika, w budżecie może nie wystarczyć pieniędzy na Lewandowskiego, który ma mieć oferty m.in. z Chicago Fire, o czym mówi się od dłuższego czasu. Amerykański klub robi wiele, aby przekonać do siebie polskiego piłkarza.

Lewandowski miażdży Mbappe w jednym aspekcie. Takich danych niewielu się spodziewało

Jednym z najczęściej wracających argumentów, które są wykorzystywane przeciwko przedłużeniu umowy z Lewandowskim jest to, że zawodnik nie daje drużynie tyle, ile mógłby dawać młodszy od niego zawodnik. Ze statystyk opublikowanych przez "Mundo Deportivo" wynika, że powyższy argument ma sporo luk i nie jest do końca prawdziwy. Okazuje się, że 37-latek pracuje nie tylko w ofensywie, ale również w defensywie. Jego wyniki porównano z osiągnięciami Kyliana Mbappe.

"Statystyki Lewandowskiego znacząco przewyższają statystyki gwiazdy Realu Madryt, Kyliana Mbappe, mimo że Francuz jest o dziesięć lat młodszy od Polaka" - czytamy w artykule opartym na statystykach portalu StatsBomb. Biorąc pod uwagę mecze w lidze hiszpańskiej w trwającym sezonie, Lewandowski wziął udział w 83 akcjach defensywnych, co daje średnią 17,38 na mecz. Średnia Mbappe wynosi natomiast 9,77.

Polak skuteczniejszy od Francuza jest również w odbiorach piłki. Lewandowski notuje 4,69 odbioru na spotkanie, a jego młodszy kolega zaledwie 2,45. Niemal dwukrotnie częściej od Mbappe napastnik z Polski bierze udział w akcjach pressingowych - 16,25 do 9,28 na korzyść zawodnika Barcelony. Tak zwana "heat mapa" pokazuje ponadto, że Lewandowski nie jest skupiony przede wszystkim na grze w polu karnym rywala, jak jest to w przypadku Mbappe, a częściej znajduje się również w innych sektorach boiska. Choć może wynikać to z różnych założeń taktycznych wobec obu piłkarzy, biorąc pod uwagę wiek Lewandowskiego, jego statystyki mogą imponować.

Robert Lewandowski LLUIS GENE East News

Robert Lewandowski Javier Garcia/Shutterstock East News

