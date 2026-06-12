Mundial już się zaczął. Decyzja ws. Lewandowskiego. Nie mogło być inaczej

Fani futbolu na całym świecie zastanawiają się, kto tym razem zostanie najlepszą drużyną narodową globu podczas mundialu rozgrywanego w Meksyku, Kanadzie oraz Stanach Zjednoczonych.

Początek wielkiej imprezy zawsze wiąże się jednak nie tylko z niekończonymi się predykcjami, ale i rozważaniami dotyczącymi tego, kogo zabraknie na murawie. I właśnie w tym kontekście przytoczone zostało nazwisko Roberta Lewandowskiego.

Początek mundialu. Nazwisko Roberta Lewandowskiego drugie na liscie

Swoją listę 13 największych nieobecnych tegorocznych mistrzostw świata stworzył portal Goal.com, umieszczając na pierwszym miejscu Gianluigiego Donnarummę - bramkarza reprezentacji Włoch, która trzeci raz z rzędu nie zdołała zakwalifikować się na mundial. Kapitan naszej drużyny narodowej został natomiast numerem dwa.

Jeden z najlepszych snajperów w XXI wieku - Robert Lewandowski nie będzie miał okazji, by poprawić swoje mundialowe statystyki wynoszące dwa gole w siedmiu meczach, po tym jak Polska przegrała w marcu w barażach ze Szwecją 2:3. Ta porażka może również oznaczać koniec kariery reprezentacyjnej Lewandowskiego, ponieważ 37-latek zaraz po meczu zasugerował, że może zakończyć karierę

- Forma Lewandowskiego słabnie już od kilku sezonów i tego lata może on pożegnać się z europejską piłką klubową po tym, jak odszedł z Barcelony. Mimo to miał zapewne nadzieję, że uda mu się zagrać w jeszcze jednym turnieju, zanim wkroczy w prawdziwą jesień swojej znakomitej kariery - czytamy dalej.

Tuż za "Lewym" na liście nieobecnych znalazł się gruziński skrzydłowy Chwicza Kwaracchelia, który dopiero co świętował z PSG drugi z rzędu triumf w rozgrywkach Ligi Mistrzów.

Poza tym w zestawieniu roi się od gwiazd, choć widać w nim pewne braki. Zastanawia chociażby absencja prawego obrońcy Realu Madryt - Trenta Alexandra-Arnolda czy jego rodaków Cole'a Palmera i Phila Fodena.

Największe gwiazdy, których brakuje na mundialu według serwisu Goal.com:

Gianluigi Donnarumma (Włochy)

Robert Lewandowski (Polska)

Chwicza Kwaracchelia (Gruzja)

Victor Osimhen (Nigeria)

Christian Eriksen (Dania)

Pierre-Emerick Aubameyan (Gabon)

Bryan Mbuemo (Kamerun)

Dusan Vlahovic (Serbia)

Dominik Szoboszlai (Węgry)

Alexis Sanchez (Chile)

Benjamin Sesko (Słowenia)

Keylor Navas (Kostaryka)

Serhou Guirassy (Gwinea)

Robert Lewandowski Beata Zawadzka East News





Los Angeles Stadium gotowe na początek mistrzostw świata 2026. WIDEO SARAH LAI / AFPTV / AFP AFP