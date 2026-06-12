Mundial już się rozpoczął, a tu takie wpisy Lewandowskiego. Lawina komentarzy
Podczas gdy czołowe drużyny rozpoczęły zmagania w ramach mistrzostw świata, reprezentanci Polski mogą nacieszyć się dłuższą przerwą od rywalizacji. Z tej okazji skorzystał Robert Lewandowski, który zamieścił w mediach społecznościowych kilka nowych wpisów. Pod nimi błyskawicznie zaroiło się od komentarzy.
W maju, krótko po zdobyciu trzeciego mistrzostwa Hiszpanii z FC Barcelona, Robert Lewandowski ogłosił, że wraz z zakończeniem sezonu 2025/2026 przestanie on być graczem katalońskiej drużyny. 17 maja napastnik pożegnał się z Camp Nou i kibicami, a od tamtej pory dziennikarze i fani futbolu z niecierpliwością czekają na ogłoszenie kolejnego klubu kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski.
Podczas gdy najlepsze drużyny narodowe rozpoczęły zmagania w ramach tegorocznych mistrzostw świata w piłce nożnej mężczyzn, Robert Lewandowski pozwolił sobie zajrzeć na moment na media społecznościowe, gdzie zamieścił nie jeden, a dwa wpisy. W pierwszej publikacji polski napastnik pochwalił się luźną, sportową stylizacją, a do fotografii dołączył wymowny podpis: "Wakacyjny nastrój".
Drugi wpis polskiego piłkarza był już znacznie bardziej osobisty. Lewandowski bowiem publicznie zwrócił się do swojej małżonki, Anny Lewandowskiej, aby pogratulować jej kolejnego sukcesu w życiu zawodowym. 37-latka bowiem Po sukcesie programu Kick the Barre postanowiła stworzyć kolejny program treningowy, który nazwała All Out. "All out! Nowy trening Anny. Świetna robota kochanie! Jestem z ciebie dumny" - przekazał "Lewy" na Instagramie.
Pod wpisami Lewandowskiego błyskawicznie zaroiło się od komentarzy. Wielu kibiców przekazało snajperowi, że będą za nim tęsknić w Barcelonie.
Mistrzostwa świata w piłce nożnej tym razem bez reprezentacji Polski
Podczas gdy Lewandowski korzysta z czasu wolnego w Barcelonie, 48 najlepszych reprezentacji piłkarskich z całego globu rozpoczęło zmagania w ramach tegorocznych mistrzostw świata. Tym razem "Biało-Czerwoni" nie wezmą udziału w turnieju. W eliminacjach podopieczni Jana Urbana co prawda zajęli drugie miejsce w grupie, jednak to nie zapewniło im bezpośredniego awansu na tę imprezę.
Polacy w marcu wzięli udział w barażach. Na starcie pokonali reprezentację Albanii 2:1, jednak w decydującym starciu z reprezentacją Szwecji musieli uznać wyższość rywali i przegrali 3:2.