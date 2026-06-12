W maju, krótko po zdobyciu trzeciego mistrzostwa Hiszpanii z FC Barcelona, Robert Lewandowski ogłosił, że wraz z zakończeniem sezonu 2025/2026 przestanie on być graczem katalońskiej drużyny. 17 maja napastnik pożegnał się z Camp Nou i kibicami, a od tamtej pory dziennikarze i fani futbolu z niecierpliwością czekają na ogłoszenie kolejnego klubu kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski.

Podczas gdy najlepsze drużyny narodowe rozpoczęły zmagania w ramach tegorocznych mistrzostw świata w piłce nożnej mężczyzn, Robert Lewandowski pozwolił sobie zajrzeć na moment na media społecznościowe, gdzie zamieścił nie jeden, a dwa wpisy. W pierwszej publikacji polski napastnik pochwalił się luźną, sportową stylizacją, a do fotografii dołączył wymowny podpis: "Wakacyjny nastrój".

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Drugi wpis polskiego piłkarza był już znacznie bardziej osobisty. Lewandowski bowiem publicznie zwrócił się do swojej małżonki, Anny Lewandowskiej, aby pogratulować jej kolejnego sukcesu w życiu zawodowym. 37-latka bowiem Po sukcesie programu Kick the Barre postanowiła stworzyć kolejny program treningowy, który nazwała All Out. "All out! Nowy trening Anny. Świetna robota kochanie! Jestem z ciebie dumny" - przekazał "Lewy" na Instagramie.

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Pod wpisami Lewandowskiego błyskawicznie zaroiło się od komentarzy. Wielu kibiców przekazało snajperowi, że będą za nim tęsknić w Barcelonie.

Mistrzostwa świata w piłce nożnej tym razem bez reprezentacji Polski

Podczas gdy Lewandowski korzysta z czasu wolnego w Barcelonie, 48 najlepszych reprezentacji piłkarskich z całego globu rozpoczęło zmagania w ramach tegorocznych mistrzostw świata. Tym razem "Biało-Czerwoni" nie wezmą udziału w turnieju. W eliminacjach podopieczni Jana Urbana co prawda zajęli drugie miejsce w grupie, jednak to nie zapewniło im bezpośredniego awansu na tę imprezę.

Polacy w marcu wzięli udział w barażach. Na starcie pokonali reprezentację Albanii 2:1, jednak w decydującym starciu z reprezentacją Szwecji musieli uznać wyższość rywali i przegrali 3:2.

Robert Lewandowski AFP

Robert Lewandowski AFP

Robert Lewandowski i Anna Lewandowska Tomasz Jastrzebowski/REPORTER East News





Trzy czerwone kartki w jednym meczu mistrzostw świata. Czy tak będzie wyglądał cały turniej? Polsat Sport