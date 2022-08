Mueller skomentował show Lewandowskiego! Wystarczyło jedno słowo

Robert Lewandowski i Thomas Mueller - do niedawna ten duet siał postrach na boiskach Bundesligi. Rozdzielił go dopiero transfer Polaka z Bayernu Monachium do FC Barcelona. Były kompan "Lewego" śledzi wciąż śledzi jednak jego poczynania w La Liga. Thomas Mueller skomentował nawet krótko - bo jednym słowem - popis Lewandowskiego w meczu z Realem Sociedad.

Zdjęcie Thomas Mueller w trykocie Bayernu Monachium i Robert Lewandowski w barwach FC Barcelona / ANDER GILLENEA / KERSTIN JOENSSON / AFP