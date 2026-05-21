W miniony weekend Robert Lewandowski pożegnał się z kibicami FC Barcelona na Camp Nou przy okazji meczu z Realem Betis. Przed "Dumą Katalonii" wciąż jednak jeszcze jedna, wyjazdowa potyczka w La Liga z Valencią. I wszystko wskazuje, że to właśnie na murawie Estadio Mestalla Polak wykona swój "ostatni taniec" w barwach mistrza Hiszpanii.

Tymczasem wciąż nie milkną plotki i doniesienia dotyczące dalszej przyszłości kapitana naszej reprezentacji. A ta może być związana z Arabią Saudyjską.

- Robert z dużym zainteresowaniem zerka w kierunku Arabii Saudyjskiej. Tamtejsza liga jest mu w stanie zagwarantować status gwiazdy, Lewandowski będzie mógł tam liczyć na znakomite warunki finansowe, których nie uświadczy nigdzie indziej. A do tego dochodzi prestiżowa rywalizacja z takimi piłkarzami jak Karim Benzema, Kingsley Coman czy sam Cristiano Ronaldo. Bez znaczenia nie jest także niższa intensywność rozgrywek, co może pomóc Lewandowskiemu w przedłużeniu kariery reprezentacyjnej - powiedział w rozmowie z Interią Sebastian Staszewski, autor książki "Lewandowski. Prawdziwy".

W Arabii gorąco wokół Lewandowskiego. Media: Walka o Polaka

I właśnie saudyjskich klubów dotyczą najnowsze doniesienia w sprawie naszego snajpera.

- Walka o Lewandowskiego w Arabii - ogłasza kataloński "Sport", powołując się przy tym na ustalenia serwisu "365score".

Jak czytamy dalej, w zakulisowej grze o pozyskanie "Lewego", może dojść do zwrotu akcji. Niewykluczone bowiem, że ekipa Al-Hilal, będąca do tej pory medialnym faworytem w wyścigu po Polaka, ostatecznie sama się z niego wypisze.

- Al-Hilal wstrzymuje wszelkie działania w sprawie polskiego piłkarza, podczas gdy Al-Ittihad umacnia swoją pozycję w wyścigu o pozyskanie napastnika, który wciąż pozostaje piłkarzem Barcelony - piszą dziennikarze z Półwyspu Iberyjskiego.

Zaznaczają przy tym, że by myśleć o zakontraktowaniu Roberta Lewandowskiego, władze Al-Hilal musiałby najpierw pozbyć się kilku zagranicznych piłkarzy z linii ataku. Nie zamierzają jednak działać pochopnie i poddawać się presji. Zwłaszcza, że ich wątpliwości ma budzić wiek naszego snajpera. A ten impas może wykorzystać Al-Ittihad.

- Klub poważnie rozważa podjęcie starań o pozyskanie Lewandowskiego, zwłaszcza ze względu na niepewność co do przyszłości Youssefa En-Nesyriego, który latem tego roku może opuścić klub. Kierownictwo sportowe uznaje pozyskanie napastnika światowej klasy za priorytet, a nazwisko wciąż obecnego piłkarza Barcelony idealnie pasuje zarówno pod względem sportowym, jak i medialnym - czytamy.

