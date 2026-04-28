Mówi o decyzji Lewandowskiego ws. gry w reprezentacji. "To coraz jaśniejsze"

31 marca stało się jasne, że reprezentacja Polski nie pojedzie na trzeci mundial z rzędu. Przegrała finał barażów o mistrzostwa świata przeciwko Szwecji. Kapitan Robert Lewandowski był rzecz jasna bardzo smutny. Trudno spodziewać się, by pojechał jeszcze kiedyś na czempionat globu. Po ostatnim gwizdku Slavko Vincicia w Sztokholmie został dłużej na murawie, a później instagramowy post opatrzył piosenką "Time to Say Goodbye" Andrei Bocellego i Sarah Brightman.

Większość kibiców interpretowała dołączenie tego utworu jako element pożegnania z mundialem, ale część obawiała się, że może być to zapowiedź zakończenia gry w kadrze narodowej. Sebastian Staszewski w rozmowie z Weszło.com przyznał, że na gorąco był całkiem prawdopodobny scenariusz.

W nocy po meczu ze Szwecją byłem prawie pewny, że w czerwcu ta historia dobiegnie końca. Takich sygnałów dostałem sporo

Zaraz po tym jednak dodał, że w każdym kolejnym dniu coraz jaśniej można było odczuć, że "Lewy" nie chce jeszcze kończyć kariery reprezentacyjnej.

Robert Lewandowski na dłużej w reprezentacji Polski?

Natychmiast przytoczył argumenty. - Bardzo dobrze współpracuje mu się z Janem Urbanem, który wie jak z Lewandowskim rozmawiać. Znów czuje gorącą miłość kibiców. Pamiętam na przykład owację na stojąco, jaką zafundowali mu fani na Stadionie Śląskim w trakcie meczu z Finlandią. Myślę też, że spodobał mu się styl gry w meczu ze Szwecją - podkreślił.

"Biało-Czerwoni" mieli w tamtym meczu więcej strzałów niż rywale (15:9), także celnych (7:5). Mówi też coś statystyka rzutów rożnych, w których było 9:2 dla Polski.

- Kto zna Roberta, ten wie, że w reprezentacji najbardziej cenił sobie współpracę z Paulo Sousą, a za swój najlepszy turniej uznaje Euro 2020, z którego odpadliśmy mając na koncie tylko jeden punkt. Ale kadra grała wtedy ofensywnie, stwarzała dużo sytuacji. "Lewego" to kręciło. I myślę, że gdy patrzył na to, jak kadra atakuje w Sztokholmie [...] czuł się podobnie. Jeśli więc Robert trafi do mniej intensywnej ligi, będzie miał chęci i siły do gry w reprezentacji Polski - podkreślił.

Za "mniej intensywną ligę" uznaje przede wszystkim saudyjską. To Arabia jest teraz na "pole position" w wyścigu o podpis na umowie przez "RL9". Choć żadne decyzje jeszcze nie zapadły, to 37-latek ma rzekomo dostrzegać swoją słabnącą rolę w Barcelonie. Szczególnie miało go boleć niewystawienie w pierwszym składzie na rewanżowe spotkanie 1/4 finału Ligi Mistrzów przeciwko Atletico Madryt na Estadio Metropolitano. Według Staszewskiego jego relacja z Flickiem jest teraz po prostu profesjonalna, nic więcej. "Duma Katalonii" ma już nie być dla niego priorytetem.

Piotr Zieliński: Byliśmy lepsi, ale to Szwedzi mieli więcej szczęścia i to oni jadą na mundial. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport