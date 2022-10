Przed topowymi klubami całej Europy niezwykle intensywne kilka tygodni. Dotyczy to także FC Barcelona. Ekipa Roberta Lewandowskiego do 9 listopada, czyli ostatniej kolejki La Liga przed mundialem w Katarze, rozegra aż 12 spotkań. Ciągłe występy co trzy dni mogą być wyniszczające dla piłkarzy i zmuszają trenerów do planowania rotacji. Organizując mistrzostwa świata zimą, FIFA zaserwowała wszystkim istne kuriozum.

A propis, sytuację w ekipie "Dumy Katalonii" utrudnia "wirus FIFA". To określenie używane często przez Hiszpanów, gdy zawodnicy wracają do klubów z przerwy reprezentacyjnej z kontuzjami. To jedno z wyzwań z którymi musi zmierzyć się Xavi na starcie wspomnianego już maratonu.

Morderczy maraton dla Roberta Lewandowskiego i FC Barcelona

W czasie jego trwania Barcelona rozegra kilka niezwykle prestiżowych, a przy tym istotnych meczów. Priorytetem będzie awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów, o który Robert Lewandowski i spółka muszą powalczyć z Bayernem Monachium oraz Interem. 16 października rozegrane zostanie natomiast El Clasico. Pojedynki "Barcy" z Realem Madryt zawsze elektryzują kibiców. W tym sezonie każdy punkt wyrwany odwiecznemu rywalowi może być kluczowy w kontekście ostatecznych rozstrzygnięć i walki o mistrzostwo Hiszpanii.

Na liście najbliższych przeciwników w lidze czeka na Barcelonę także kilka innych groźnych ekip, między innymi: Villarreal, Athletic Bilbao czy Valencia. "Duma Katalonii" będzie w tych spotkaniach liczyła na Roberta Lewandowskiego, a selekcjoner Czesław Michniewicz będzie cieszył się zapewne nie tylko z kolejnych bramek swojego kapitana, ale i pojedynczych chwil, gdy ten usiądzie na ławce. Priorytetem jest bowiem z jego perspektywy to, by "Lewy" dotrwał do mundialu w dobrej formie i pełnym zdrowiu, a następnie świeży i gotowy do walki o awans z grupy stawił się na zgrupowaniu.

Przed wylotem do Kataru reprezentację Polski czeka jeszcze mecz z Chile, a potem wielkie - mamy nadzieję - emocje w starciach z Meksykiem, Arabią Saudyjską i Argentyną.

Wszystkie mecze Roberta Lewandowskiego i FC Barcelona przed mundialem:

1.10 Mallorca - FC Barcelona

04.10 Inter — FC Barcelona

9.10 FC Barcelona - Celta Vigo

12.10 FC Barcelona - Inter

16.10 Real Madryt - FC Barcelona

20.10 FC Barcelona - Villarreal

23.10 FC Barcelona - Athletic Bilbao

26.10 FC Barcelona - Bayern Monachium

30.10 Valencia - FC Barcelona

1.11 Viktoria Pilzno - FC Barcelona

6.11 FC Barcelona - Almeria

9.11 Osasuna - FC Barcelona