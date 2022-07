Morawiecki zaskoczył wypowiedzią o Lewandowskim. Nie dostrzegł Hiszpanów

Polski premier sam nawiązał do transferu Roberta Lewandowskiego, zaznaczając że zależy mu na naprawie polskiego futbolu. Jednocześnie jednak nie dostrzegł, że hiszpańscy piłkarze, których za kilka lat chciałby widzieć w naszej lidze, od lat tu już grają. Mateusz Morawiecki nawiązał do transferu najlepszego polskiego piłkarza do FC Barcelona i oznajmił:

- Muszę powiedzieć, że ostatni transfer do Barcelony naszego Roberta Lewandowskiego jest pewnym przedmiotem zazdrości z naszej strony, ale obiecaliśmy sobie, że polska piłka też będzie rosła w siłę. I może hiszpańscy piłkarze za kilka lat będą do nas przyjeżdżali również grać, do naszych klubów. Pedro [Sanchez] się zgodził z takim podejściem.

Jest to o tyle zaskakujące, że do ubiegłego sezonu w Polsce grało już 84 Hiszpanów. Wielu z nich to liderzy polskich klubów jak chociażby Ivi Lopez z Rakowa Częstochowa czy Erik Exposito ze Śląska Wrocław. Premier nie zauważył, że to właśnie Hiszpan został królem strzelców polskiej Ekstraklasy i najlepszym piłkarzem sezonu.

Hiszpanie są jedną z najczęściej sprowadzanych narodowości do polskich rozgrywek piłkarskich. Rzecz jasna, żaden z nich nie ma klasy Roberta Lewandowskiego, ale o tym w przemówieniu nie było mowy.

Następnie polscy dziennikarze w trakcie konferencji poświęconej kwestiom obronności, wojny w Ukrainie i działań NATO oraz postawy Polski i Hiszpanii wobec NATO dopytywali o transfer Roberta Lewandowskiego oraz o to, czy obaj premierzy mieli czas porozmawiać o piłce. Zwłaszcza, że Pedro Sanchez jest kibicem Atletico Madryt.

Hiszpański premier całkowicie uciekł od odpowiedzi na takie pytanie w tych okolicznościach, a polski rzekł: - Rozmawialiśmy o piłce, ale krótko.

