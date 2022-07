Mocny głos krytyki wobec Laporty. "Nie kontraktowałbym Roberta Lewandowskiego"

Lluis Bassat to kataloński publicysta i ex-kandydat na prezydenta Barcelony. A także zaciekły krytyk polityki Joana Laporty, czemu dał wyraz w ostatnim wywiadzie dla "La Vanguardii".

"Nie podpisałbym obecnie Roberta Lewandowskiego"

Bassat odniósł się też do najważniejszego celu transferowego Barcelony na letnie okienko, czyli do pomysłu sprowadzenia Roberta Lewandowskiego. Nie ukrywa, że nie jest fanem tej idei. Jak się okazuje, chodzi głównie o to, że jego zdaniem polski snajper nie jest zawodnikiem przyszłościowym.

- Przed dziesięcioma laty, jasne. Ale obecnie bym go nie kontraktował. Lewandowski w końcu niebawem będzie miał 34 lata - przypomniał Bassat.

Wcześniej w podobnym tonie wypowiadał się Ronald Koeman, były szkoleniowiec "Dumy Katalonii". Wyraźnie więc widać, że środowisko wokół Barcy nie jest jednomyślne w temacie transferu Polaka.

