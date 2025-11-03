Mocny apel. Lewandowski i Nawrocki zwrócili się do Polaków. Proszą tylko o jedno

"Lepiej zapobiegać niż leczyć" - to hasło, które jak mantrę powtarza niemal każdy lekarz. Bo wykrycie nawet najpoważniejszej choroby we wczesnym stadium, daje większe możliwości na jej wyleczenie lub zminimalizowanie powikłań, czy skutków. Niestety wciąż wiele osób nie bada się regularnie i do lekarzy trafia w bardzo złym stanie. Dlatego coraz częściej pojawiają się akcje społeczne przypominające o profilaktyce.

A listopad jest jednym z bardziej "rozpoznawalnych" miesięcy w takich akcjach. Wszystko za sprawą "movember". Niemal tradycją stało się już, że wielu panów w listopadzie zapuszcza wąsy na znak tej akcji i jednocześnie przypomina, że regularne badania są niebywale ważne. Zwłaszcza jeśli chodzi o takie choroby jak nowotwór jąder czy prostaty. Wcześnie wykryte są często w pełni uleczalne.

Lewandowski i Nawrocki przemówili w ważnej sprawie. Jednoznaczny apel do mężczyzn

Co roku do akcji dołączają znane osobistości ze świata sportu, kultury, czy polityki. Nie inaczej było i tym razem. Między innymi na profilu Roberta Lewandowskiego na Instagramie pojawiło się nagranie, w którym kapitan reprezentacji Polski apeluje o częste badania. "W sporcie uczymy się walczyć, dbać o ciało, o formę. Ale prawdziwa siła to też troska o zdrowie, siebie i o innych" - powiedział piłkarz Barcelony na nagraniu.

"Badania trwają kilka minut, a mogą uratować życie. Zrób to dla siebie, zrób to dla swoich bliski. Silny mężczyzna to taki, który nie boi się zadbać o swoje zdrowie" - dodał Lewandowski. Na nagraniu pojawiają się również inne gwiazdy polskiego sportu. Wśród nich są Jakub Błaszczykowski, Bartosz Zmarzlik, Tomasz Fornal, czy Bartosz Kurek. Nie zabrakło także udziału prezydenta Polski, Karola Nawrockiego.

W tej sprawie wszyscy idą ramię w ramię i mówią jednym głosem - warto się badać. "Odważ się, to też jest siła!" - powiedział prezydent. O to samo na nagraniu apelowali Robert Makłowicz i Borys Szyc.

