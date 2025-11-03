Partner merytoryczny: Eleven Sports

Mocny apel. Lewandowski i Nawrocki zwrócili się do Polaków. Proszą tylko o jedno

Damian Okła

Oprac.: Damian Okła

Początek listopada od wielu lat przynosi przede wszystkim jedno hasło. Jest nim "movember". Słowo to związane jest z profilaktyką badań mężczyzn i rok rocznie przypomina się, jak niebywale ważne jest regularne kontrolowanie się, aby zapobiegać chorobą męskich narządów. W tym roku ponownie akcja "movember" ruszyła pełną parą, a włączyli się do niej i Robert Lewandowski i prezydent Karol Nawrocki.

Robert Lewandowski i prezydent Karol Nawrocki
Robert Lewandowski i prezydent Karol NawrockiAFP/EastNews/Filip Naumienko/REPORTEREast News

"Lepiej zapobiegać niż leczyć" - to hasło, które jak mantrę powtarza niemal każdy lekarz. Bo wykrycie nawet najpoważniejszej choroby we wczesnym stadium, daje większe możliwości na jej wyleczenie lub zminimalizowanie powikłań, czy skutków. Niestety wciąż wiele osób nie bada się regularnie i do lekarzy trafia w bardzo złym stanie. Dlatego coraz częściej pojawiają się akcje społeczne przypominające o profilaktyce.

A listopad jest jednym z bardziej "rozpoznawalnych" miesięcy w takich akcjach. Wszystko za sprawą "movember". Niemal tradycją stało się już, że wielu panów w listopadzie zapuszcza wąsy na znak tej akcji i jednocześnie przypomina, że regularne badania są niebywale ważne. Zwłaszcza jeśli chodzi o takie choroby jak nowotwór jąder czy prostaty. Wcześnie wykryte są często w pełni uleczalne.

Zobacz również:

Hansi Flick
La Liga

Flick wydał wyrok. Chodzi o przyszłość Szczęsnego. Tego nie da się uniknąć

Michał Chmielewski
Michał Chmielewski

    Lewandowski i Nawrocki przemówili w ważnej sprawie. Jednoznaczny apel do mężczyzn

    Co roku do akcji dołączają znane osobistości ze świata sportu, kultury, czy polityki. Nie inaczej było i tym razem. Między innymi na profilu Roberta Lewandowskiego na Instagramie pojawiło się nagranie, w którym kapitan reprezentacji Polski apeluje o częste badania. "W sporcie uczymy się walczyć, dbać o ciało, o formę. Ale prawdziwa siła to też troska o zdrowie, siebie i o innych" - powiedział piłkarz Barcelony na nagraniu.

    Zobacz również:

    Robert Lewandowski
    Robert Lewandowski

    Przełomowy komunikat. Barcelona dobiła targu. Lewandowski definitywnie sprzedany

    Łukasz Żurek
    Łukasz Żurek

      "Badania trwają kilka minut, a mogą uratować życie. Zrób to dla siebie, zrób to dla swoich bliski. Silny mężczyzna to taki, który nie boi się zadbać o swoje zdrowie" - dodał Lewandowski. Na nagraniu pojawiają się również inne gwiazdy polskiego sportu. Wśród nich są Jakub Błaszczykowski, Bartosz Zmarzlik, Tomasz Fornal, czy Bartosz Kurek. Nie zabrakło także udziału prezydenta Polski, Karola Nawrockiego.

      W tej sprawie wszyscy idą ramię w ramię i mówią jednym głosem - warto się badać. "Odważ się, to też jest siła!" - powiedział prezydent. O to samo na nagraniu apelowali Robert Makłowicz i Borys Szyc.

      Zobacz również:

      Szymon Marciniak
      Liga Mistrzów

      Nadszedł komunikat ws. Szymona Marciniaka. UEFA ogłasza. To już oficjalne

      Michał Chmielewski
      Michał Chmielewski
      DJB: Z czego wynika dobra dyspozycja Jakuba Kamińskiego? WIDEODo jednej bramkiPOLSAT BOX GO
      Piłkarz ubrany w koszulkę FC Barcelona, wykonujący gest dłonią, na tle stadionu w czasie meczu, w otoczeniu innych zawodników w podobnych strojach.
      Robert LewandowskiMATTHIEU MIRVILLEAFP
      Mężczyzna w garniturze i pod krawatem uśmiecha się, stojąc wewnątrz budynku, w tle widoczny jest umundurowany ochroniarz.
      Prezydent RP Karol NawrockiAlexi J. Rosenfeld/Getty AFP/East NewsEast News

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja