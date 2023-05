Robert jest gwiazdą najbardziej rozpoznawalnej drużyny na świecie. Trafił do klubu, w którym przez lata świeciły największe gwiazdy piłki. Teraz świeci Polak. Myślę, że w Barcelonie zostanie do emerytury. Odejście Lewandowskiego do innego klubu byłoby dla mnie rozmienianiem się na drobne, odcinaniem kuponów od sławy. A na to Robert jest zbyt ambitny i zbyt głodny kolejnych sukcesów.

~ stwierdził Jacek Ziober na temat Roberta Lewandowskiego